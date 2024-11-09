مهاجم الهلال "ميتروفيتش" يتربع على قمة ترتيب هدافي دوري روشن
عقب نهاية الجولة العاشرة، عزَّز لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "ميتروفيتش" صدارته لقائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين.
وابتعد "ميتروفيتش" في صدارة الهدافين بفضل هدفه في مرمى الاتفاق، الذي رفع من خلاله رصيده التهديفي إلى 11 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد، وبعده بستة أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
واقتحم الفرنسي جورج كيفين نكودو، مهاجم ضمك، القائمة عقب تعزيز سِجله التهديفي بتسجيله هدفًا من أهداف فريقه الثلاثة بمرمى الوحدة، وكذلك المهاجم الغامبي موسى بارو لاعب التعاون بعد أن سجَّل هدف الانتصار الثمين لفريقه في شباك الأخدود؛ ليرفع اللاعبان رصيدهما من الأهداف إلى 6، بالتساوي مع نجمَي النصر رونالدو وتاليسكا.
كما اقتحم المهاجم السعودي عبدالله آل سالم، لاعب الخليج، قائمة الهدافين بفضل الثنائية التي قاد من خلالها فريقه لتحقيق الفوز على نظيره الفتح رافعًا رصيده التهديفي إلى خمسة أهداف متساويًا مع كل من الجزائري حسام عوار لاعب الاتحاد، وساديو ماني نجم النصر.