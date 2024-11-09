مهاجم الهلال "ميتروفيتش" يتربع على قمة ترتيب هدافي دوري روشن

عقب نهاية الجولة العاشرة، عزَّز لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "ميتروفيتش" صدارته لقائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين.

وابتعد "ميتروفيتش" في صدارة الهدافين بفضل هدفه في مرمى الاتفاق، الذي رفع من خلاله رصيده التهديفي إلى 11 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد، وبعده بستة أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.