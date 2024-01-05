ماتياس إكستروم يُسجِّل أول الانتصارات.. والدراج الإسباني توشا شارينا أولاً

وشهد اليوم تقديم المركبات، وفقًا لتقاليد الرالي، وكذلك بدء المرحلة التمهيدية من الرالي في محافظة العلا، التي جرت منافساتها حول مخيم المبيت، لمسافة 157 كلم، منها 27 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بمشاركة 585 متسابقًا وملاحًا على متن 418 مركبة.