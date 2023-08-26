تقارير: غابرييل فيغا لاعبًا للأهلى بعد التوقيع على عقود انتقاله

وأشار الصحفي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس"؛ إلى أن الصفقة قد اكتملت تمامًا، في وقت متأخر من الليل، مؤكدًا على أن فيغا أصبح لاعبًا للنادي الأهلي.