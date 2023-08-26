تقارير: غابرييل فيغا لاعبًا للأهلى بعد التوقيع على عقود انتقاله

كشفت تقارير صحفية عن اكتمال صفقة انتقال الإسباني غابرييل فيغا، لاعب سيلتا فيغو الإسباني، إلى الأهلي بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" بأن غابرييل سيسافر إلى السعودية اليوم، بعد أن تم التوقيع على جميع العقود الخاصة بانتقاله إلى صفوف النادي السعودي.
وأشار الصحفي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس"؛ إلى أن الصفقة قد اكتملت تمامًا، في وقت متأخر من الليل، مؤكدًا على أن فيغا أصبح لاعبًا للنادي الأهلي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن النادي السعودي عرض على اللاعب صاحب الـ21 عامًا، الانضمام إلى الفريق بعقد حتى 2027 مقابل "12,5 مليون/ سنة".
وتعاقد الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع التركي ديميرال ميريح، قادمًا من أتلانتا، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.