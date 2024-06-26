للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.. انطلاق ورش عمل برنامج دعم الأندية لكرة القدم للسيدات

عقد فريق عمل برنامج دعم الأندية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل مع فرق الدوري الممتاز للسيدات، للتعريف عن تحديثات الموسم الثاني من برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.
وسيكمل الفريق غداً جهوده مع فرق دوري الدرجة الأولى لتوضيح عدد من النقاط التي يجب توافرها والعمل بها في النسخة الثانية من البرنامج والذي يهدف لتطوير الكرة النسائية بما يتواءم مع إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021 وإستراتيجية الدعم التي أعلن عنها في يونيو 2023.
وسيتم تزويد الفرق بدليل إرشادي يضم الآلية والمعايير المطلوبة لاستحقاق الدعم.
يذكر أن الفريق سيعقد ورش عمل مماثلة مع فرق دوري الدرجة الثانية للسيدات خلال الفترة المقبلة لتوضيح آلية الدعم المماثل لها.