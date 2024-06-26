للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.. انطلاق ورش عمل برنامج دعم الأندية لكرة القدم للسيدات

وسيكمل الفريق غداً جهوده مع فرق دوري الدرجة الأولى لتوضيح عدد من النقاط التي يجب توافرها والعمل بها في النسخة الثانية من البرنامج والذي يهدف لتطوير الكرة النسائية بما يتواءم مع إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021 وإستراتيجية الدعم التي أعلن عنها في يونيو 2023.