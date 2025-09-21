الأخضر الشاب يعلن قائمته المشاركة في كأس العالم 2025 .. تعرف عليها

حامد يوسف، عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، نواف الغليميش، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برناوي، سعود التمبكتي، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، إياد هوسا، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، سعد حقوي، زياد الغامدي، رامز العطار، عمار اليهيبي، ثامر الخيبري، طلال حاجي.