الأخضر الشاب يعلن قائمته المشاركة في كأس العالم 2025 .. تعرف عليها

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، عن القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.
وغادرت بعثة “الأخضر” اليوم الأحد إلى تشيلي، عقب اختتام المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، والتي أقيمت في العاصمة الباراغويانية أسونسيون.
قائمة الأخضر
اختار المدرب البرازيلي ماركوس سواريز قائمة مؤلفة من 21 لاعبًا ضمت كلاً من:
حامد يوسف، عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، نواف الغليميش، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برناوي، سعود التمبكتي، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، إياد هوسا، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، سعد حقوي، زياد الغامدي، رامز العطار، عمار اليهيبي، ثامر الخيبري، طلال حاجي.
المجموعة السادسة
يخوض “الأخضر” منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا.
ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة كولومبيا يوم 30 سبتمبر الجاري، ثم يلتقي منتخب نيجيريا في الثالث من أكتوبر المقبل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة النرويج يوم السادس من أكتوبر.