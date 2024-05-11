في الجولة 31 من دوري روشن.. التعادل يحسم مواجهة الرائد والطائي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة فريق الرائد الأول لكرة القدم وضيفه الطائي في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على أرض ملعب نادي الرائد بمدينة بريدة لحساب منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الطائي لافتتاح باب التسجيل عن طريق إبراهيم النخلي الذي تابع عرضية "ميرجل ميسيدجان" برأسه داخل الشباك وذلك عند الدقيقة 29.
ومع مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 51 تمكن أصحاب الضيافة من إدراك التعادل ،عن طريق المغربي محمد فوزير مستغلاً تمريرة طولية من أمير سيعود وضعته في مواجهة المرمى أطلق على إثرها قذيفة استقرت في سقف المرمى.
بهذه النتيجة أضاف الرائد نقطة لرصيده الذي بات يمتلك 32 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع الطائي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.