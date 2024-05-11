في الجولة 31 من دوري روشن.. التعادل يحسم مواجهة الرائد والطائي

ومع مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 51 تمكن أصحاب الضيافة من إدراك التعادل ،عن طريق المغربي محمد فوزير مستغلاً تمريرة طولية من أمير سيعود وضعته في مواجهة المرمى أطلق على إثرها قذيفة استقرت في سقف المرمى.