تعرف على تشكيلة المنتخب السعودي أمام ساحل العاج

كشف المدير لفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي " ايرفي رينارد" ، عن قائمة اللاعبين الاساسيين لمواجهة لمواجهة منتخب ساحل العاج في المباراة الودية ، مساء اليوم الجمعة ، والتي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.