تعرف على تشكيلة المنتخب السعودي أمام ساحل العاج

كشف المدير لفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي " ايرفي رينارد" ، عن قائمة اللاعبين الاساسيين لمواجهة لمواجهة منتخب ساحل العاج في المباراة الودية ، مساء اليوم الجمعة ، والتي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي :
- نواف العقيدي .
- سعود عبد الحميد.
- عبد الإله العمري.
- وليدالأحمد .
- نواف بوشل .
- عبدالله الخيبري .
- ناصر الدوسري.
- محمد كنو "الكابتن".
- سلطان مندش .
- صالح أبوالشامات .
- فراس البريكان .