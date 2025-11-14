رياضة

تعرف على تشكيلة المنتخب السعودي أمام ساحل العاج

ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025
كشف المدير لفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، الفرنسي " ايرفي رينارد" ، عن قائمة اللاعبين الاساسيين لمواجهة لمواجهة منتخب ساحل العاج في المباراة الودية ، مساء اليوم الجمعة ، والتي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي :

‏- نواف العقيدي .

‏- سعود عبد الحميد.

‏- عبد الإله العمري.

‏- وليدالأحمد .

‏- نواف بوشل .

‏- عبدالله الخيبري .

‏- ناصر الدوسري.

‏- محمد كنو "الكابتن".

‏- سلطان مندش .

‏- صالح أبوالشامات .

‏- فراس البريكان .

