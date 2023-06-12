عرض سعودي للتعاقد مع لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو الإيطالي

كشفت صحيفة "corrieredellosport" الإيطالية عن عرض سعودي مربح لنادي لاتسيو الإيطالي، للتعاقد مع لاعب الفريق الإسباني لويس ألبيرتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأفادت الصحيفة الإيطالية أن العرض السعودي لمدة 5 سنوات براتب لا يقل عن 6 أو 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى دفع 15 مليون يورو للنادي الايطالي، للموافقة على بيع اللاعب .
وأوضحت الصحيفة أن لويس لا يعرف مستقبله مع لاتسيو حتى الآن، حيث إن رفض العرض السعودي الضخم ليس بالأمر السهل .
ويمتلك لويس ألبرتو البالغ من العمر 31 عامًا، عقدًا مع نادي لاتسيو حتى 2028، وكان قد انتقل للعب إليه في عام 2016 .
وسبق للاعب الإسباني أن لعب لعدة أندية مثل: إشبيلية، أتلتيكو مدريد، برشلونة، ليفربول، مالقا، ديبورتيفو لاكورونيا .