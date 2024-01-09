رياضة

أندية سعودية تنافس الدوري الإنجليزي على ضم جناح بنفيكا البرتغالي "رافا سيلفا"

عمره 30 عامًا ويلعب للمنتخب منذ 2014 وقيمته السوقية 18 مليون يورو
أندية سعودية تنافس الدوري الإنجليزي على ضم جناح بنفيكا البرتغالي "رافا سيلفا"

أبدت العديد من أندية الدوري السعودي، اهتمامها بالتعاقد مع البرتغالي رافا سيلفا، جناح بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما أفاد به موقع "Onefootball"؛ فإن رافا سيلفا جذب خلال الأيام الماضية، اهتمام العديد من الأندية السعودية وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار ذات الموقع إلى أن اللاعب البرتغالي يناقش حاليًا التجديد مع إدارة ناديه، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ.

ويلعب رافا سيلفا البالغ من العمر 30 عامًا لصفوف بنفيكا منذ 2016، قادمًا من سبورتنج براغا، ويلعب أيضًا للمنتخب البرتغالي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.

الانتقالات الشتوية
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رافا سيلفا

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