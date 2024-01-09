أندية سعودية تنافس الدوري الإنجليزي على ضم جناح بنفيكا البرتغالي "رافا سيلفا"

ويلعب رافا سيلفا البالغ من العمر 30 عامًا لصفوف بنفيكا منذ 2016، قادمًا من سبورتنج براغا، ويلعب أيضًا للمنتخب البرتغالي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.