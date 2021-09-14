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المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يقفل طرح شهر سبتمبر 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية  بمبلغ إجمالي قدره (6.675) مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّيْن اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وستمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلاديًّا.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي (مليارَيْن وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلاديًّا.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي (ستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلاديًّا.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة؛ لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يقفل طرح شهر سبتمبر 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية  بمبلغ إجمالي قدره (6.675) مليار ريال سعودي
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّيْن اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وستمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلاديًّا.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي (مليارَيْن وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلاديًّا.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي (ستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلاديًّا.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة؛ لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:39 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
07:35 AM

المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يقفل طرح شهر سبتمبر 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية  بمبلغ إجمالي قدره (6.675) مليار ريال سعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّيْن اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وستمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلاديًّا.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي (مليارَيْن وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلاديًّا.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي (ستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلاديًّا.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة؛ لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

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