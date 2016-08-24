أكد نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال السويسري الدولي شيردان شاكيري جناح ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو من ضمنها المكافآت. ويملك شاكيري صاحب الـ29 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018)، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2020. وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، وبايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.

في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.. السويسري "شاكيري" إلى ليون الفرنسي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-23 أكد نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال السويسري الدولي شيردان شاكيري جناح ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو من ضمنها المكافآت.

ويملك شاكيري صاحب الـ29 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018)، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2020.

وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، وبايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 04:35 PM

في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.. السويسري "شاكيري" إلى ليون الفرنسي قادماً من ليفربول الإنجليزي





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أكد نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال السويسري الدولي شيردان شاكيري جناح ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو من ضمنها المكافآت.

ويملك شاكيري صاحب الـ29 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018)، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2020.

وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، وبايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.