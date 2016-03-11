"أرامكو" تعلن الأسعار الشهرية للوقود: بنزين 91 بـ1.55.. بنزين 95 بـ2.05

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مارس الحالي هي على النحو الآتي:



بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر.

يُشار إلى أن بنزين 91 كان بالسعر نفسه في مراجعة الشهر الماضي عند سعر 1.55، فيما انخفض سعر بنزين 95 من 2.11 إلى 2.05 ريال.

وأكدت "أرامكو السعودية" أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م. ويمكن لمُلاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهري عبر الرابط الآتي: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels



وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.