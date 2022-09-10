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"كراني": هطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية

ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية وفرصة للسيول

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني إن حالة من عدم الاستقرار في المناخ في بعض المناطق، فهناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية.

وتابع "كراني" القول: إن هناك "فرصة ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية، وفرصة للسيول على القطاع الغربي، خاصة وسطه، ونصح بالحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

جاء ذلك في تغريدة على حساب خبير الأرصاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

خبير الأرصاد الجوية حسن كراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": هطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية
سبق

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني إن حالة من عدم الاستقرار في المناخ في بعض المناطق، فهناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية.

وتابع "كراني" القول: إن هناك "فرصة ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية، وفرصة للسيول على القطاع الغربي، خاصة وسطه، ونصح بالحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

جاء ذلك في تغريدة على حساب خبير الأرصاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
05:31 PM

"كراني": هطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية

ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية وفرصة للسيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني إن حالة من عدم الاستقرار في المناخ في بعض المناطق، فهناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية.

وتابع "كراني" القول: إن هناك "فرصة ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية، وفرصة للسيول على القطاع الغربي، خاصة وسطه، ونصح بالحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

جاء ذلك في تغريدة على حساب خبير الأرصاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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