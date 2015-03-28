كما تم بحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزلوف.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-28 أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزلوف. وجرى خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم بحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 05:58 PM

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة استعرض آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي مع سفير موسكو بالمملكة





A A A





0 مشاركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم بحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.