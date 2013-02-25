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11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة"

شملت 57 موقعاً مختلفاً والتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"

قامت لجنة مكونة من جميع القطاعات الأمنية والقطاع الصحي والبلدية بمحافظة شرورة بجولة على عدد من الأسواق المحلية والتجارية بالمحافظة، شملت "57" موقعاً مختلفاً والتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية لغير الملتزمين بالتطبيق، والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وكذلك تم توعية وحث المواطنين على أخذ اللقاح أثناء الجولة عن طريق الجهات المشاركة.

وتم تقييد 11مخالفة عدم لبس الكمامة وعدم التباعد، كما تم مصادرة كميات من الفواكه والخضار والبسطات العشوائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفحص 50 عاملاً خلال الجولة.

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11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة"
سبق

قامت لجنة مكونة من جميع القطاعات الأمنية والقطاع الصحي والبلدية بمحافظة شرورة بجولة على عدد من الأسواق المحلية والتجارية بالمحافظة، شملت "57" موقعاً مختلفاً والتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية لغير الملتزمين بالتطبيق، والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وكذلك تم توعية وحث المواطنين على أخذ اللقاح أثناء الجولة عن طريق الجهات المشاركة.

وتم تقييد 11مخالفة عدم لبس الكمامة وعدم التباعد، كما تم مصادرة كميات من الفواكه والخضار والبسطات العشوائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفحص 50 عاملاً خلال الجولة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:57 PM

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة"

شملت 57 موقعاً مختلفاً والتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"

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علي حفول - شرورة
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قامت لجنة مكونة من جميع القطاعات الأمنية والقطاع الصحي والبلدية بمحافظة شرورة بجولة على عدد من الأسواق المحلية والتجارية بالمحافظة، شملت "57" موقعاً مختلفاً والتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية لغير الملتزمين بالتطبيق، والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وكذلك تم توعية وحث المواطنين على أخذ اللقاح أثناء الجولة عن طريق الجهات المشاركة.

وتم تقييد 11مخالفة عدم لبس الكمامة وعدم التباعد، كما تم مصادرة كميات من الفواكه والخضار والبسطات العشوائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفحص 50 عاملاً خلال الجولة.

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