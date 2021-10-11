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الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة الصين .. في لقاء حاسم من تصفيات مونديال 2022

"الفيصل" شدد على أهمية المباراة وقوة المنافس وطالب بنقاط اللقاء

بحضور ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، و الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين مساء غدٍ الثلاثاء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر بعد نهاية الحصة التدريبية، حيث شدد على أهمية المباراة وقوة المنتخب المنافس، مشددًا في حديثه للاعبين على ثقته بهم في تحقيق الهدف وقدرتهم على تجاوز مباراة الغد بالنقاط كاملة.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على الدعم غير المحدود و الاهتمام الكبير المتواصل الذي يحظى به المنتخب ، مما أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات الماضية.

وقد أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، وتمكن الأخضر من تحقيق العلامة كاملة في الجولات الثلاث الماضية برصيد تسع نقاط، بعد فوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة الصين .. في لقاء حاسم من تصفيات مونديال 2022
سبق

بحضور ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، و الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين مساء غدٍ الثلاثاء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر بعد نهاية الحصة التدريبية، حيث شدد على أهمية المباراة وقوة المنتخب المنافس، مشددًا في حديثه للاعبين على ثقته بهم في تحقيق الهدف وقدرتهم على تجاوز مباراة الغد بالنقاط كاملة.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على الدعم غير المحدود و الاهتمام الكبير المتواصل الذي يحظى به المنتخب ، مما أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات الماضية.

وقد أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، وتمكن الأخضر من تحقيق العلامة كاملة في الجولات الثلاث الماضية برصيد تسع نقاط، بعد فوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:44 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
01:52 AM

الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة الصين .. في لقاء حاسم من تصفيات مونديال 2022

"الفيصل" شدد على أهمية المباراة وقوة المنافس وطالب بنقاط اللقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، و الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين مساء غدٍ الثلاثاء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر بعد نهاية الحصة التدريبية، حيث شدد على أهمية المباراة وقوة المنتخب المنافس، مشددًا في حديثه للاعبين على ثقته بهم في تحقيق الهدف وقدرتهم على تجاوز مباراة الغد بالنقاط كاملة.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على الدعم غير المحدود و الاهتمام الكبير المتواصل الذي يحظى به المنتخب ، مما أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات الماضية.

وقد أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، وتمكن الأخضر من تحقيق العلامة كاملة في الجولات الثلاث الماضية برصيد تسع نقاط، بعد فوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان.

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