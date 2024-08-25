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بالفيديو.. أمير حائل لمقاول مشروع الحمراء: التزم بإنهائه بوقته

يتوقع أن يتم إنجازه قبل نهاية ٢٠١٩

حسم أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الجدل الذي صاحب تعثر مشاريع النقل بالمنطقة، وذلك بعد تشديده على مقاول مشروع نفق الحمراء بحائل بأن ينتهي في الوقت المُحدّد.

ووعد المقاول أمير المنطقة، وبحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، ومسؤولي الفرع؛ بأنه سينهي المشروع في الوقت المحدد.

وكان المهندس الحميدي قد أشار في تصريح له سابق إلى أن المشروع سينتهي بنهاية شهر ربيع الأول المقبل 1441هـ. ووجّه أمير حائل مدير فرع نقل حائل بتكليف مراقب خاص للمشروع.

يُذكر أن مشروع نفق الحمراء في حائل بدأ العمل فيه في مايو 2015م، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمير حائل لمقاول مشروع الحمراء: التزم بإنهائه بوقته
سبق

حسم أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الجدل الذي صاحب تعثر مشاريع النقل بالمنطقة، وذلك بعد تشديده على مقاول مشروع نفق الحمراء بحائل بأن ينتهي في الوقت المُحدّد.

ووعد المقاول أمير المنطقة، وبحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، ومسؤولي الفرع؛ بأنه سينهي المشروع في الوقت المحدد.

وكان المهندس الحميدي قد أشار في تصريح له سابق إلى أن المشروع سينتهي بنهاية شهر ربيع الأول المقبل 1441هـ. ووجّه أمير حائل مدير فرع نقل حائل بتكليف مراقب خاص للمشروع.

يُذكر أن مشروع نفق الحمراء في حائل بدأ العمل فيه في مايو 2015م، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2019م.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
04:34 PM

بالفيديو.. أمير حائل لمقاول مشروع الحمراء: التزم بإنهائه بوقته

يتوقع أن يتم إنجازه قبل نهاية ٢٠١٩

A A A
خالد السليمي - حائل
2
3,511

حسم أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الجدل الذي صاحب تعثر مشاريع النقل بالمنطقة، وذلك بعد تشديده على مقاول مشروع نفق الحمراء بحائل بأن ينتهي في الوقت المُحدّد.

ووعد المقاول أمير المنطقة، وبحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، ومسؤولي الفرع؛ بأنه سينهي المشروع في الوقت المحدد.

وكان المهندس الحميدي قد أشار في تصريح له سابق إلى أن المشروع سينتهي بنهاية شهر ربيع الأول المقبل 1441هـ. ووجّه أمير حائل مدير فرع نقل حائل بتكليف مراقب خاص للمشروع.

يُذكر أن مشروع نفق الحمراء في حائل بدأ العمل فيه في مايو 2015م، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2019م.

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