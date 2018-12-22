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متوفرة للبنين فقط.. خدمة النقل المدرسي غير متاحة للطالبات بـ"ذهب الليث"

23 طالبة يدرسن بقرية الفحو ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً

منذ بداية العام الدراسي وأهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث ملازمون لبناتهم أثناء أوقات الدراسة؛ بسبب عدم توفر خدمة "النقل المدرسي" لهن برغم توفيرها للبنين بذات القرية.

وتفصيلًا: يبلغ عدد الطالبات بقرية ذهب اللاتي لم يستفدن من خدمة "النقل المدرسي" 23 طالبة يدرسن في قرية الفحو، ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً، فيما لم يحرك التعليم ممثلاً في مكتب التعليم بربوع العين ساكناً لحل المشكلة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إنه عند مراجعة المكتب والشركة المتخصصة في النقل المدرسي بربوع العين بمحافظة أضم، تم أخذ تعهد على أحد أولياء الأمور لإيصال الطالبات إلى المدرسة بحجة أن "الباص" لا يمكنه الوصول إلى المدرسة بسبب وعورة الطريق.

وأكد أولياء الأمور أنهم مضطرون بشكل يومي لإيصال بناتهم إلى تلك المدرسة التي تقع في قرية مجاورة لهم، بينما القرى الأخرى في محافظتي الليث وأضم تنعم بخدمة النقل المدرسي.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة بناتهم المستمرة منذ بداية العام الدراسي، وإيجاد الحلول العاجلة لضمان استمرارية تعليمهن.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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متوفرة للبنين فقط.. خدمة النقل المدرسي غير متاحة للطالبات بـ"ذهب الليث"
سبق

منذ بداية العام الدراسي وأهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث ملازمون لبناتهم أثناء أوقات الدراسة؛ بسبب عدم توفر خدمة "النقل المدرسي" لهن برغم توفيرها للبنين بذات القرية.

وتفصيلًا: يبلغ عدد الطالبات بقرية ذهب اللاتي لم يستفدن من خدمة "النقل المدرسي" 23 طالبة يدرسن في قرية الفحو، ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً، فيما لم يحرك التعليم ممثلاً في مكتب التعليم بربوع العين ساكناً لحل المشكلة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إنه عند مراجعة المكتب والشركة المتخصصة في النقل المدرسي بربوع العين بمحافظة أضم، تم أخذ تعهد على أحد أولياء الأمور لإيصال الطالبات إلى المدرسة بحجة أن "الباص" لا يمكنه الوصول إلى المدرسة بسبب وعورة الطريق.

وأكد أولياء الأمور أنهم مضطرون بشكل يومي لإيصال بناتهم إلى تلك المدرسة التي تقع في قرية مجاورة لهم، بينما القرى الأخرى في محافظتي الليث وأضم تنعم بخدمة النقل المدرسي.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة بناتهم المستمرة منذ بداية العام الدراسي، وإيجاد الحلول العاجلة لضمان استمرارية تعليمهن.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
09:59 PM

متوفرة للبنين فقط.. خدمة النقل المدرسي غير متاحة للطالبات بـ"ذهب الليث"

23 طالبة يدرسن بقرية الفحو ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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منذ بداية العام الدراسي وأهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث ملازمون لبناتهم أثناء أوقات الدراسة؛ بسبب عدم توفر خدمة "النقل المدرسي" لهن برغم توفيرها للبنين بذات القرية.

وتفصيلًا: يبلغ عدد الطالبات بقرية ذهب اللاتي لم يستفدن من خدمة "النقل المدرسي" 23 طالبة يدرسن في قرية الفحو، ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً، فيما لم يحرك التعليم ممثلاً في مكتب التعليم بربوع العين ساكناً لحل المشكلة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إنه عند مراجعة المكتب والشركة المتخصصة في النقل المدرسي بربوع العين بمحافظة أضم، تم أخذ تعهد على أحد أولياء الأمور لإيصال الطالبات إلى المدرسة بحجة أن "الباص" لا يمكنه الوصول إلى المدرسة بسبب وعورة الطريق.

وأكد أولياء الأمور أنهم مضطرون بشكل يومي لإيصال بناتهم إلى تلك المدرسة التي تقع في قرية مجاورة لهم، بينما القرى الأخرى في محافظتي الليث وأضم تنعم بخدمة النقل المدرسي.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة بناتهم المستمرة منذ بداية العام الدراسي، وإيجاد الحلول العاجلة لضمان استمرارية تعليمهن.

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