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شاهد.. رجال الدفاع المدني بحائل ينقذون شابًّا علق في جبل

سقط بين صخرتين كبيرتين وحُجز بينهما

أنقذ الدفاع المدني بحائل شاباً تسلق جبل "فرتاج" ١٢٠ كلم جنوب حائل، وسقط بين صخرتين كبيرتين في الجبل وعلق بينهما.

وبعد تلقي البلاغ باشر الدفاع المدني الموقع، ووضع خطة نجحت في استخراج الشاب من بين الصخرتين سالماً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح الجهود الجبارة التي قام أحد أفراد الدفاع المدني بها.

https://youtu.be/iWz_TJc6IfE

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رجال الدفاع المدني بحائل ينقذون شابًّا علق في جبل
سبق

أنقذ الدفاع المدني بحائل شاباً تسلق جبل "فرتاج" ١٢٠ كلم جنوب حائل، وسقط بين صخرتين كبيرتين في الجبل وعلق بينهما.

وبعد تلقي البلاغ باشر الدفاع المدني الموقع، ووضع خطة نجحت في استخراج الشاب من بين الصخرتين سالماً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح الجهود الجبارة التي قام أحد أفراد الدفاع المدني بها.

https://youtu.be/iWz_TJc6IfE

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
09:33 PM

شاهد.. رجال الدفاع المدني بحائل ينقذون شابًّا علق في جبل

سقط بين صخرتين كبيرتين وحُجز بينهما

A A A
خالد السليمي - حائل
9
8,556

أنقذ الدفاع المدني بحائل شاباً تسلق جبل "فرتاج" ١٢٠ كلم جنوب حائل، وسقط بين صخرتين كبيرتين في الجبل وعلق بينهما.

وبعد تلقي البلاغ باشر الدفاع المدني الموقع، ووضع خطة نجحت في استخراج الشاب من بين الصخرتين سالماً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح الجهود الجبارة التي قام أحد أفراد الدفاع المدني بها.

https://youtu.be/iWz_TJc6IfE

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