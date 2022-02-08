النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم جدة يدشن ملتقى دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي .. غدًا

"السلمي": يناقش توسّع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي غدًا الأربعاء، ملتقى "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة، بحضور عددٍ من مديري مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية بالمملكة ومشاركة عددٍ من المستثمرين والمهتمين في مجال التعليم الأهلي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بجدة الدكتور عائض السلمي أن الملتقى يهدف إلى مناقشة سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال التعليم الأهلي.

وأضاف "السلمي" أن الملتقى سيتم من خلاله طرح ومناقشة العديد من المحاور والتي تتضمن : توسع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 م، والكيانات التعليمية قيمة اقتصادية مهمة، إضافة إلى سبل دعم الانتفاع من الفرص الاستثمارية المطروحة واستعراض التحديات المالية والمعادلة بين الموازنات والفوائد، وكذلك مناقشة ما يتعلق بمركز خدمات الاستثمار والحلول والبدائل الداعمة.

تعليم جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير تعليم جدة يدشن ملتقى دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي .. غدًا
سبق

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي غدًا الأربعاء، ملتقى "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة، بحضور عددٍ من مديري مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية بالمملكة ومشاركة عددٍ من المستثمرين والمهتمين في مجال التعليم الأهلي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بجدة الدكتور عائض السلمي أن الملتقى يهدف إلى مناقشة سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال التعليم الأهلي.

وأضاف "السلمي" أن الملتقى سيتم من خلاله طرح ومناقشة العديد من المحاور والتي تتضمن : توسع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 م، والكيانات التعليمية قيمة اقتصادية مهمة، إضافة إلى سبل دعم الانتفاع من الفرص الاستثمارية المطروحة واستعراض التحديات المالية والمعادلة بين الموازنات والفوائد، وكذلك مناقشة ما يتعلق بمركز خدمات الاستثمار والحلول والبدائل الداعمة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:04 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:14 AM

مدير تعليم جدة يدشن ملتقى دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي .. غدًا

"السلمي": يناقش توسّع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
537

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي غدًا الأربعاء، ملتقى "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة، بحضور عددٍ من مديري مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية بالمملكة ومشاركة عددٍ من المستثمرين والمهتمين في مجال التعليم الأهلي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بجدة الدكتور عائض السلمي أن الملتقى يهدف إلى مناقشة سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال التعليم الأهلي.

وأضاف "السلمي" أن الملتقى سيتم من خلاله طرح ومناقشة العديد من المحاور والتي تتضمن : توسع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 م، والكيانات التعليمية قيمة اقتصادية مهمة، إضافة إلى سبل دعم الانتفاع من الفرص الاستثمارية المطروحة واستعراض التحديات المالية والمعادلة بين الموازنات والفوائد، وكذلك مناقشة ما يتعلق بمركز خدمات الاستثمار والحلول والبدائل الداعمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,309
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,010
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة