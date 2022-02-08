مدير تعليم جدة يدشن ملتقى دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي .. غدًا

"السلمي": يناقش توسّع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي غدًا الأربعاء، ملتقى "دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي" والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة، بحضور عددٍ من مديري مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية بالمملكة ومشاركة عددٍ من المستثمرين والمهتمين في مجال التعليم الأهلي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بجدة الدكتور عائض السلمي أن الملتقى يهدف إلى مناقشة سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال التعليم الأهلي.

وأضاف "السلمي" أن الملتقى سيتم من خلاله طرح ومناقشة العديد من المحاور والتي تتضمن : توسع اقتصاديات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 م، والكيانات التعليمية قيمة اقتصادية مهمة، إضافة إلى سبل دعم الانتفاع من الفرص الاستثمارية المطروحة واستعراض التحديات المالية والمعادلة بين الموازنات والفوائد، وكذلك مناقشة ما يتعلق بمركز خدمات الاستثمار والحلول والبدائل الداعمة.