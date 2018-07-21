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أمير نجران يُطَمئن القيادة بإتمام استقبال أولى طلائع الحجاج اليمنيين

الإجراءات الصحية والخدمية ورحلاتهم إلى مكة تمت بكل يسر وسهولة

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظهم الله- بمناسبة استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، اليوم.

وطمأن امير نجران القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأن أعمال استقبال الحجاج ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، تمت بكل يسر وسهولة، وهم في راحة وطمأنينة، بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة، وما سخرته من إمكانات وطاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام.

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أمير نجران يُطَمئن القيادة بإتمام استقبال أولى طلائع الحجاج اليمنيين
سبق

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظهم الله- بمناسبة استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، اليوم.

وطمأن امير نجران القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأن أعمال استقبال الحجاج ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، تمت بكل يسر وسهولة، وهم في راحة وطمأنينة، بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة، وما سخرته من إمكانات وطاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
03:14 PM

أمير نجران يُطَمئن القيادة بإتمام استقبال أولى طلائع الحجاج اليمنيين

الإجراءات الصحية والخدمية ورحلاتهم إلى مكة تمت بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظهم الله- بمناسبة استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، اليوم.

وطمأن امير نجران القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأن أعمال استقبال الحجاج ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، تمت بكل يسر وسهولة، وهم في راحة وطمأنينة، بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة، وما سخرته من إمكانات وطاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام.

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