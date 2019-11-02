سرعة جنونية.. شاهد تهور قائد حافلة على طريق "الطائف- الرياض"

وثق أحد المواطنين، قبل قليل، تهوّر سائق حافلة كبيرة لنقل الركاب، إذ كان يقودها بسرعة جنونية عالية في المسار الأيسر على طريق "الطائف- الرياض"، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال موثق الفيديو لـ"سبق": لقد شاهدت تهور قائد الحافلة من قبل كبري مطار الطائف باتجاه الرياض، وقمت على الفور بإبلاغ نقطة أمن الطرق بجوار كبري عشيرة عن قائد الشاحنة، فيما بادروا بالإبلاغ عنه لدوريات أمن الطرق على امتداد الطريق.