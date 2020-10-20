النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية رجال ألمع  يستقبل  فريق "نشامى عسير" ويشيد بمبادراته التطوعية

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" على أهمية الدور الذي يقوم به فريق نشامى حسوة بعسير وجهوده الكبيرة من مبادرات مجتمعية ، مثنياً على ما يقومون به من أعمال واضحة للجميع .

وتفصيلاً ..جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء فريق نشامى حسوة ، مؤكداً أن البلدية شريك أساسي للفريق بدعم وتوجيهات أمير المنطقة وأمين منطقة عسير .

وأضاف أن البلدية داعم لمجهودات نشامى عسير وأنها لا تدخر جهداً في ذلك ، خاصة وأن الفريق يعزز قيمة العمل التطوعي ويجسده نموذجاً عملياً على أرض الواقع.

فيما قام أعضاء الفريق فى نهاية اللقاء بتكريم رئيس البلدية نظير الجهود التي تبذلها بلدية رجال ألمع في مساعدة نشامى حسوة للقيام بمبادراتهم وأعمالهم المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدية رجال ألمع  يستقبل  فريق "نشامى عسير" ويشيد بمبادراته التطوعية
سبق

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" على أهمية الدور الذي يقوم به فريق نشامى حسوة بعسير وجهوده الكبيرة من مبادرات مجتمعية ، مثنياً على ما يقومون به من أعمال واضحة للجميع .

وتفصيلاً ..جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء فريق نشامى حسوة ، مؤكداً أن البلدية شريك أساسي للفريق بدعم وتوجيهات أمير المنطقة وأمين منطقة عسير .

وأضاف أن البلدية داعم لمجهودات نشامى عسير وأنها لا تدخر جهداً في ذلك ، خاصة وأن الفريق يعزز قيمة العمل التطوعي ويجسده نموذجاً عملياً على أرض الواقع.

فيما قام أعضاء الفريق فى نهاية اللقاء بتكريم رئيس البلدية نظير الجهود التي تبذلها بلدية رجال ألمع في مساعدة نشامى حسوة للقيام بمبادراتهم وأعمالهم المجتمعية.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:34 PM

رئيس بلدية رجال ألمع  يستقبل  فريق "نشامى عسير" ويشيد بمبادراته التطوعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
0
29

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" على أهمية الدور الذي يقوم به فريق نشامى حسوة بعسير وجهوده الكبيرة من مبادرات مجتمعية ، مثنياً على ما يقومون به من أعمال واضحة للجميع .

وتفصيلاً ..جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء فريق نشامى حسوة ، مؤكداً أن البلدية شريك أساسي للفريق بدعم وتوجيهات أمير المنطقة وأمين منطقة عسير .

وأضاف أن البلدية داعم لمجهودات نشامى عسير وأنها لا تدخر جهداً في ذلك ، خاصة وأن الفريق يعزز قيمة العمل التطوعي ويجسده نموذجاً عملياً على أرض الواقع.

فيما قام أعضاء الفريق فى نهاية اللقاء بتكريم رئيس البلدية نظير الجهود التي تبذلها بلدية رجال ألمع في مساعدة نشامى حسوة للقيام بمبادراتهم وأعمالهم المجتمعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,198
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة