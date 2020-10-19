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تعرّف على ملامح "شتاء السعودية" 202 والمدن المشاركة

الانطلاق منتصف نوفمبر

علمت "سبق" من مصادرها أهم ملامح وفعاليات موسم شتاء السعودية القادم بمشيئة الله، حيث تستعد وزارة السياحة وهيئة السياحة لإطلاق موسم الشتاء القادم خلال الشهر القادم، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى شهر أبريل 2021.

وتشارك في الموسم لأول مرة عدد 18 مدينة سعودية في أكبر موسم سياحي ينفذ في السعودية

وبمشاركة مدن جديدة لأول مرة، مثل الرياض ومكة والمدينة وجدة والشرقية وتبوك والعلا والدرعية وحائل.

وستكون الفعاليات والأنشطة جديدة تعكس الأجواء السعودية في الشتاء، مثل رحلات البر والتخييم والمواقع الأثرية والتراثية وإبراز الموروثات الشعبية مثل الأكلات والملابس، مثل القط العسيري وغيره.

وسيطلق تطبيق خاص لمنظمي الرحلات السياحية عبر منصة إلكترونية لإعداد البرامج المناسبة للأسر والطلاب والشباب لجذب الزوار، ومن المتوقع فتح المطارات والأجواء بداية من عام 2021 .

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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تعرّف على ملامح "شتاء السعودية" 202 والمدن المشاركة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أهم ملامح وفعاليات موسم شتاء السعودية القادم بمشيئة الله، حيث تستعد وزارة السياحة وهيئة السياحة لإطلاق موسم الشتاء القادم خلال الشهر القادم، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى شهر أبريل 2021.

وتشارك في الموسم لأول مرة عدد 18 مدينة سعودية في أكبر موسم سياحي ينفذ في السعودية

وبمشاركة مدن جديدة لأول مرة، مثل الرياض ومكة والمدينة وجدة والشرقية وتبوك والعلا والدرعية وحائل.

وستكون الفعاليات والأنشطة جديدة تعكس الأجواء السعودية في الشتاء، مثل رحلات البر والتخييم والمواقع الأثرية والتراثية وإبراز الموروثات الشعبية مثل الأكلات والملابس، مثل القط العسيري وغيره.

وسيطلق تطبيق خاص لمنظمي الرحلات السياحية عبر منصة إلكترونية لإعداد البرامج المناسبة للأسر والطلاب والشباب لجذب الزوار، ومن المتوقع فتح المطارات والأجواء بداية من عام 2021 .

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:22 PM

تعرّف على ملامح "شتاء السعودية" 202 والمدن المشاركة

الانطلاق منتصف نوفمبر

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خالد خليل - الرياض
0
399

علمت "سبق" من مصادرها أهم ملامح وفعاليات موسم شتاء السعودية القادم بمشيئة الله، حيث تستعد وزارة السياحة وهيئة السياحة لإطلاق موسم الشتاء القادم خلال الشهر القادم، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى شهر أبريل 2021.

وتشارك في الموسم لأول مرة عدد 18 مدينة سعودية في أكبر موسم سياحي ينفذ في السعودية

وبمشاركة مدن جديدة لأول مرة، مثل الرياض ومكة والمدينة وجدة والشرقية وتبوك والعلا والدرعية وحائل.

وستكون الفعاليات والأنشطة جديدة تعكس الأجواء السعودية في الشتاء، مثل رحلات البر والتخييم والمواقع الأثرية والتراثية وإبراز الموروثات الشعبية مثل الأكلات والملابس، مثل القط العسيري وغيره.

وسيطلق تطبيق خاص لمنظمي الرحلات السياحية عبر منصة إلكترونية لإعداد البرامج المناسبة للأسر والطلاب والشباب لجذب الزوار، ومن المتوقع فتح المطارات والأجواء بداية من عام 2021 .

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