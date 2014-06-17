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لم يستجب لابنته ثم انقطع النفس .. هكذا أُنعش معتمر ثمانيني بمطار جدة

"فلمبان": مراكز المراقبة عالجت٥٠ ألفاً وأحالت ٦٠٠ مريض إلى المستشفيات

نجح فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، في إنعاش قلب معتمر مغربي يبلغ من العمر ٨٠ عاماً كان مغادراً إلى بلاده عبر الصالة السعودية الجنوبية.

وأوضح المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد بن جمال فلمبان، أن ابنة المعتمر لاحظت على والدها، أنه لا يستجيب لكلامها؛ ما جعلها تلجأ إلى إبلاغ المختصين؛ حيث تم إحضار المعتمر إلى المركز الطبي وكان في انتظاره فريق طبي وعند الكشف عليه تبين انقطاع النفس والنبض لديه.

وأضاف: "على الفور تم وضع المريض في غرفه الإنعاش وتم إنعاشه لمدة ٢٠ دقيقة، وبفضل الله، تمّت استعادة النبض للمعتمر، وبعدها تمّ نقل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة لاستكمال علاجه".

وأشار "فلمبان"؛ إلى أن مراكز المراقبة الصحية بمطار جدة قامت خلال موسم العمرة الحالي بتقديم خدمات علاجية لأكثر من ٥٠ ألف مراجع، وأحالت أكثر من ٦٠٠ مريض إلى مستشفيات صحة جدة؛ لاستكمال علاجهم، كما قدّمت خدمات وقائية لأكثر من ٥ ملايين معتمر.

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لم يستجب لابنته ثم انقطع النفس .. هكذا أُنعش معتمر ثمانيني بمطار جدة
سبق

نجح فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، في إنعاش قلب معتمر مغربي يبلغ من العمر ٨٠ عاماً كان مغادراً إلى بلاده عبر الصالة السعودية الجنوبية.

وأوضح المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد بن جمال فلمبان، أن ابنة المعتمر لاحظت على والدها، أنه لا يستجيب لكلامها؛ ما جعلها تلجأ إلى إبلاغ المختصين؛ حيث تم إحضار المعتمر إلى المركز الطبي وكان في انتظاره فريق طبي وعند الكشف عليه تبين انقطاع النفس والنبض لديه.

وأضاف: "على الفور تم وضع المريض في غرفه الإنعاش وتم إنعاشه لمدة ٢٠ دقيقة، وبفضل الله، تمّت استعادة النبض للمعتمر، وبعدها تمّ نقل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة لاستكمال علاجه".

وأشار "فلمبان"؛ إلى أن مراكز المراقبة الصحية بمطار جدة قامت خلال موسم العمرة الحالي بتقديم خدمات علاجية لأكثر من ٥٠ ألف مراجع، وأحالت أكثر من ٦٠٠ مريض إلى مستشفيات صحة جدة؛ لاستكمال علاجهم، كما قدّمت خدمات وقائية لأكثر من ٥ ملايين معتمر.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
12:53 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
02:01 PM

لم يستجب لابنته ثم انقطع النفس .. هكذا أُنعش معتمر ثمانيني بمطار جدة

"فلمبان": مراكز المراقبة عالجت٥٠ ألفاً وأحالت ٦٠٠ مريض إلى المستشفيات

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
6,602

نجح فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، في إنعاش قلب معتمر مغربي يبلغ من العمر ٨٠ عاماً كان مغادراً إلى بلاده عبر الصالة السعودية الجنوبية.

وأوضح المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد بن جمال فلمبان، أن ابنة المعتمر لاحظت على والدها، أنه لا يستجيب لكلامها؛ ما جعلها تلجأ إلى إبلاغ المختصين؛ حيث تم إحضار المعتمر إلى المركز الطبي وكان في انتظاره فريق طبي وعند الكشف عليه تبين انقطاع النفس والنبض لديه.

وأضاف: "على الفور تم وضع المريض في غرفه الإنعاش وتم إنعاشه لمدة ٢٠ دقيقة، وبفضل الله، تمّت استعادة النبض للمعتمر، وبعدها تمّ نقل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة لاستكمال علاجه".

وأشار "فلمبان"؛ إلى أن مراكز المراقبة الصحية بمطار جدة قامت خلال موسم العمرة الحالي بتقديم خدمات علاجية لأكثر من ٥٠ ألف مراجع، وأحالت أكثر من ٦٠٠ مريض إلى مستشفيات صحة جدة؛ لاستكمال علاجهم، كما قدّمت خدمات وقائية لأكثر من ٥ ملايين معتمر.

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