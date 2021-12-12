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"الجفالي" تدشن الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE

لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وبحضور نخبة من عشاق وعملاء مرسيدس - بنز

احتضنت صالة عرض شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في جدة حفل تقديم الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور نخبة من عشاق وعملاء سيارات مرسيدس - بنز.

واقترنت سيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE بنجم الموسيقى العالمي ورائد أعمال التكنولوجيا ويليام جيمس آدامز، بوصفه سفيراً لها، حيث يعكس "ويليام" نموذجاً لموهبة متعددة الأوجه، وقد نال شهرة عالمية بوصفه مؤسساً مشاركاً ورائداً في فرقة "ذا بلاك آيد بيز"، وهو اليوم موسيقي ومنتج ورجل أعمال تقني، يغذي عمله مزيجاً مثيراً من الإبداع والرؤية والشغف بالتكنولوجيا.

وقدّم مدير قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي الشكر لكل الحضور على تلبية ومشاركة الشركة حفل العرض الأول لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحدث عنها قائلاً: "إن هذا الطراز الكوبيه بأبوابه الأربعة والذي يمثل أول سيارة هجين عالية الأداء وأقوى مركبة من إنتاج Affalterbach، مستوحى من تكنولوجيا سيارات 1، وتتميز بعدة مواصفات مثل نهجها المتوازن في استهلاك الوقود بمعدل 8.6 لتر/100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 196 جم/كم، واستهلاك الكهرباء لـ 10.3 كيلو واط في الساعة/100 كم".

وأضاف أن إقامة العرض الأول لهذه السيارة الرائعة في صالة العرض الرئيسية في مدينة جدة يعني لنا الشيء الكثير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ لكونها أول صالة عرض في المنطقة يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لرؤية مرسيدس - بنز MAR2020 والتي تجمع بين روعة وجمال التصميم والتميز التقني لتقديم تجربة غنية ومميزة للعملاء عند تواجدهم داخل الصالة للتعرف على سيارات مرسيدس - بنز العلامة التجارية الأولى عالمياً في صناعة السيارات الفخمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجفالي" تدشن الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE
سبق

احتضنت صالة عرض شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في جدة حفل تقديم الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور نخبة من عشاق وعملاء سيارات مرسيدس - بنز.

واقترنت سيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE بنجم الموسيقى العالمي ورائد أعمال التكنولوجيا ويليام جيمس آدامز، بوصفه سفيراً لها، حيث يعكس "ويليام" نموذجاً لموهبة متعددة الأوجه، وقد نال شهرة عالمية بوصفه مؤسساً مشاركاً ورائداً في فرقة "ذا بلاك آيد بيز"، وهو اليوم موسيقي ومنتج ورجل أعمال تقني، يغذي عمله مزيجاً مثيراً من الإبداع والرؤية والشغف بالتكنولوجيا.

وقدّم مدير قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي الشكر لكل الحضور على تلبية ومشاركة الشركة حفل العرض الأول لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحدث عنها قائلاً: "إن هذا الطراز الكوبيه بأبوابه الأربعة والذي يمثل أول سيارة هجين عالية الأداء وأقوى مركبة من إنتاج Affalterbach، مستوحى من تكنولوجيا سيارات 1، وتتميز بعدة مواصفات مثل نهجها المتوازن في استهلاك الوقود بمعدل 8.6 لتر/100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 196 جم/كم، واستهلاك الكهرباء لـ 10.3 كيلو واط في الساعة/100 كم".

وأضاف أن إقامة العرض الأول لهذه السيارة الرائعة في صالة العرض الرئيسية في مدينة جدة يعني لنا الشيء الكثير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ لكونها أول صالة عرض في المنطقة يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لرؤية مرسيدس - بنز MAR2020 والتي تجمع بين روعة وجمال التصميم والتميز التقني لتقديم تجربة غنية ومميزة للعملاء عند تواجدهم داخل الصالة للتعرف على سيارات مرسيدس - بنز العلامة التجارية الأولى عالمياً في صناعة السيارات الفخمة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:04 PM

"الجفالي" تدشن الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE

لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وبحضور نخبة من عشاق وعملاء مرسيدس - بنز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتضنت صالة عرض شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في جدة حفل تقديم الطراز الجديد لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور نخبة من عشاق وعملاء سيارات مرسيدس - بنز.

واقترنت سيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE بنجم الموسيقى العالمي ورائد أعمال التكنولوجيا ويليام جيمس آدامز، بوصفه سفيراً لها، حيث يعكس "ويليام" نموذجاً لموهبة متعددة الأوجه، وقد نال شهرة عالمية بوصفه مؤسساً مشاركاً ورائداً في فرقة "ذا بلاك آيد بيز"، وهو اليوم موسيقي ومنتج ورجل أعمال تقني، يغذي عمله مزيجاً مثيراً من الإبداع والرؤية والشغف بالتكنولوجيا.

وقدّم مدير قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي الشكر لكل الحضور على تلبية ومشاركة الشركة حفل العرض الأول لسيارة Mercedes-AMG E PERFORMANCE في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحدث عنها قائلاً: "إن هذا الطراز الكوبيه بأبوابه الأربعة والذي يمثل أول سيارة هجين عالية الأداء وأقوى مركبة من إنتاج Affalterbach، مستوحى من تكنولوجيا سيارات 1، وتتميز بعدة مواصفات مثل نهجها المتوازن في استهلاك الوقود بمعدل 8.6 لتر/100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 196 جم/كم، واستهلاك الكهرباء لـ 10.3 كيلو واط في الساعة/100 كم".

وأضاف أن إقامة العرض الأول لهذه السيارة الرائعة في صالة العرض الرئيسية في مدينة جدة يعني لنا الشيء الكثير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ لكونها أول صالة عرض في المنطقة يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لرؤية مرسيدس - بنز MAR2020 والتي تجمع بين روعة وجمال التصميم والتميز التقني لتقديم تجربة غنية ومميزة للعملاء عند تواجدهم داخل الصالة للتعرف على سيارات مرسيدس - بنز العلامة التجارية الأولى عالمياً في صناعة السيارات الفخمة.

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