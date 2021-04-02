النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تعلن التقويم التفصيلي لبقية العام الدراسي.. وهذا شرطها للتمتع بالإجازة

بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية الخميس 24 رمضان

أعلنت وزارة التعليم تفاصيل مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ، ونشرت في جدول مفصّل أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق غرة رمضان، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق السادس من رمضان.

وذكرت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية نهاية دوام يوم الخميس العاشر من رمضان، وبداية إجازة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نهاية دوام يوم الخميس ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، وأن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية الأحد ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ.

وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية نهاية دوام يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، ويشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تعلن التقويم التفصيلي لبقية العام الدراسي.. وهذا شرطها للتمتع بالإجازة
سبق

أعلنت وزارة التعليم تفاصيل مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ، ونشرت في جدول مفصّل أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق غرة رمضان، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق السادس من رمضان.

وذكرت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية نهاية دوام يوم الخميس العاشر من رمضان، وبداية إجازة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نهاية دوام يوم الخميس ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، وأن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية الأحد ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ.

وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية نهاية دوام يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، ويشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:49 PM

"التعليم" تعلن التقويم التفصيلي لبقية العام الدراسي.. وهذا شرطها للتمتع بالإجازة

بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية الخميس 24 رمضان

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
8,674

أعلنت وزارة التعليم تفاصيل مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ، ونشرت في جدول مفصّل أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق غرة رمضان، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق السادس من رمضان.

وذكرت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية نهاية دوام يوم الخميس العاشر من رمضان، وبداية إجازة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نهاية دوام يوم الخميس ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، وأن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية الأحد ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ.

وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية نهاية دوام يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، ويشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,772
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,772
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة