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الرئيس التنفيذي لـ"عمار القابضة" يحصل على شهادة متقدمة في التحول الرقمي من ألمانيا

ضمن خطة شاملة لتطوير القدرات الداخلية في المجموعة ورفع المستوى المهني

حصل الرئيس التنفيذي لشركة عمار القابضة السيد عبدالهادي بن فهد القحطاني على شهادة التحول الرقمي من المعهد العالمي لإدارة الأعمال من ألمانيا، وذلك بعد إتمامه المتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة المهنية.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير القدرات الداخلية في مجموعة "عمار القابضة" وشركاتها التابعة، ورفع المستوى المهني لجميع الموظفين؛ لمواكبة المتغيرات والتطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها السوق العقاري السعودي، ووفاءً بالتزام المجموعة المستمر لتحقيق التميز والمهنية، لتصبح الشريك الموثوق به في السوق العقاري السعودي.

الجدير بالذكر أن السيد عبدالهادي بن فهد القحطاني حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" عام 2001، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 2012، وهو المؤسس لشركة عمار العقارية ورئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الحالي لشركة عمار القابضة، وشغل خلال مسيرته مناصب قيادية عديدة، وهو عضو فاعل في مبادرات اجتماعية متنوعة.

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الرئيس التنفيذي لـ"عمار القابضة" يحصل على شهادة متقدمة في التحول الرقمي من ألمانيا
سبق

حصل الرئيس التنفيذي لشركة عمار القابضة السيد عبدالهادي بن فهد القحطاني على شهادة التحول الرقمي من المعهد العالمي لإدارة الأعمال من ألمانيا، وذلك بعد إتمامه المتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة المهنية.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير القدرات الداخلية في مجموعة "عمار القابضة" وشركاتها التابعة، ورفع المستوى المهني لجميع الموظفين؛ لمواكبة المتغيرات والتطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها السوق العقاري السعودي، ووفاءً بالتزام المجموعة المستمر لتحقيق التميز والمهنية، لتصبح الشريك الموثوق به في السوق العقاري السعودي.

الجدير بالذكر أن السيد عبدالهادي بن فهد القحطاني حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" عام 2001، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 2012، وهو المؤسس لشركة عمار العقارية ورئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الحالي لشركة عمار القابضة، وشغل خلال مسيرته مناصب قيادية عديدة، وهو عضو فاعل في مبادرات اجتماعية متنوعة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
03:05 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:34 PM

الرئيس التنفيذي لـ"عمار القابضة" يحصل على شهادة متقدمة في التحول الرقمي من ألمانيا

ضمن خطة شاملة لتطوير القدرات الداخلية في المجموعة ورفع المستوى المهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الرئيس التنفيذي لشركة عمار القابضة السيد عبدالهادي بن فهد القحطاني على شهادة التحول الرقمي من المعهد العالمي لإدارة الأعمال من ألمانيا، وذلك بعد إتمامه المتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة المهنية.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير القدرات الداخلية في مجموعة "عمار القابضة" وشركاتها التابعة، ورفع المستوى المهني لجميع الموظفين؛ لمواكبة المتغيرات والتطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها السوق العقاري السعودي، ووفاءً بالتزام المجموعة المستمر لتحقيق التميز والمهنية، لتصبح الشريك الموثوق به في السوق العقاري السعودي.

الجدير بالذكر أن السيد عبدالهادي بن فهد القحطاني حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" عام 2001، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 2012، وهو المؤسس لشركة عمار العقارية ورئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الحالي لشركة عمار القابضة، وشغل خلال مسيرته مناصب قيادية عديدة، وهو عضو فاعل في مبادرات اجتماعية متنوعة.

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04 فبراير
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