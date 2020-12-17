النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة

77 وفاة و12 ألف إصابة في هولندا.. و434 حالة في لوكسمبورغ

سجلت إيطاليا 683 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 18236 إصابةً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 67220 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات 1.906 مليون حالة.

كما سجلت هولندا 77 حالة وفاة و 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10322 حالة وفاة و652635 إصابة بالفيروس التاجي.

من ناحية أخرى، سجلت لوكسمبورغ 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 43279 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 428 حالةً.

إيطاليا هولندا لوكسمبورغ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة
سبق

سجلت إيطاليا 683 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 18236 إصابةً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 67220 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات 1.906 مليون حالة.

كما سجلت هولندا 77 حالة وفاة و 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10322 حالة وفاة و652635 إصابة بالفيروس التاجي.

من ناحية أخرى، سجلت لوكسمبورغ 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 43279 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 428 حالةً.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
09:41 PM

إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة

77 وفاة و12 ألف إصابة في هولندا.. و434 حالة في لوكسمبورغ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
201

سجلت إيطاليا 683 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 18236 إصابةً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 67220 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات 1.906 مليون حالة.

كما سجلت هولندا 77 حالة وفاة و 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10322 حالة وفاة و652635 إصابة بالفيروس التاجي.

من ناحية أخرى، سجلت لوكسمبورغ 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 43279 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 428 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,660
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة