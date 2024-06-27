النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلطان بن سلمان" يقتني لوحة فنية دعمًا لـ"جدة التاريخية"

عُرضت في المزاد الفني الخيري تحت عنوان "الفن للبلد"

اقتنى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مؤسسة التراث الخيرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إحدى اللوحات التي عرضت في المزاد الفني الخيري في جدة التاريخية، والذي أقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية مساء اليوم، ببيت نصيف التاريخي بجدة.

ويأتي اقتناء الأمير سلطان بن سلمان للوحة دعمًا لجدة التاريخية وجهود أحيائها والتي يربطها به علاقة وثيقة نشأت منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتوجت هذه العلاقة بتسجيل جدة على قائمة التراث العالمي حينما كان الأمير سلطان بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

ويعرف عن الأمير سلطان بن سلمان شغفه الكبير بالتراث الوطني والعمراني وكان له الفضل الكبير في المحافظة على تراث المملكة وصونه واستنهاض همم المجتمع للمحافظة عليه، كما أطلق مبادرات عدة آخرها تراثنا الوطني من الاندثار إلى الازدهار، وعمل حتى أصبح التراث العمراني في المملكة مشروعًا وطنيًا كبيرًا تقوده الدولة، وهو صاحب مقولة أن التراث الحضاري في المملكة آبار النفط القادمة.

وأولى الأمير سلطان بن سلمان جدة التاريخية عناية شخصية منذ مدة تقارب ثلاثين عامًا، وذلك ضمن اهتمامه بالتراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو من أكثر المنافحين عن هذه المنطقة والمنادين بأهمية نهوض الأهالي والمؤسسات المحلية في محافظة جدة بدورهم، وعمل من خلال رئاسته للهيئة وعضويته في اللجنة العليا للمشروع في حشد الاهتمام بجدة التاريخية ومتابعة جهود تطويرها، وقام بزيارتها مرات عدة، كما اجتمع مرات بالملاك للتباحث حول تطوير الموقع.

ويحمل المزاد عنوان "الفن للبلد"، ويشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنيًا لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخية جدة، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد نظمت معرضًا مفتوحًا لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين الماضيين، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيرًا من مختلف الشرائح الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سلطان بن سلمان" يقتني لوحة فنية دعمًا لـ"جدة التاريخية"
سبق

اقتنى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مؤسسة التراث الخيرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إحدى اللوحات التي عرضت في المزاد الفني الخيري في جدة التاريخية، والذي أقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية مساء اليوم، ببيت نصيف التاريخي بجدة.

ويأتي اقتناء الأمير سلطان بن سلمان للوحة دعمًا لجدة التاريخية وجهود أحيائها والتي يربطها به علاقة وثيقة نشأت منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتوجت هذه العلاقة بتسجيل جدة على قائمة التراث العالمي حينما كان الأمير سلطان بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

ويعرف عن الأمير سلطان بن سلمان شغفه الكبير بالتراث الوطني والعمراني وكان له الفضل الكبير في المحافظة على تراث المملكة وصونه واستنهاض همم المجتمع للمحافظة عليه، كما أطلق مبادرات عدة آخرها تراثنا الوطني من الاندثار إلى الازدهار، وعمل حتى أصبح التراث العمراني في المملكة مشروعًا وطنيًا كبيرًا تقوده الدولة، وهو صاحب مقولة أن التراث الحضاري في المملكة آبار النفط القادمة.

وأولى الأمير سلطان بن سلمان جدة التاريخية عناية شخصية منذ مدة تقارب ثلاثين عامًا، وذلك ضمن اهتمامه بالتراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو من أكثر المنافحين عن هذه المنطقة والمنادين بأهمية نهوض الأهالي والمؤسسات المحلية في محافظة جدة بدورهم، وعمل من خلال رئاسته للهيئة وعضويته في اللجنة العليا للمشروع في حشد الاهتمام بجدة التاريخية ومتابعة جهود تطويرها، وقام بزيارتها مرات عدة، كما اجتمع مرات بالملاك للتباحث حول تطوير الموقع.

ويحمل المزاد عنوان "الفن للبلد"، ويشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنيًا لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخية جدة، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد نظمت معرضًا مفتوحًا لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين الماضيين، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيرًا من مختلف الشرائح الاجتماعية.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:53 PM

"سلطان بن سلمان" يقتني لوحة فنية دعمًا لـ"جدة التاريخية"

عُرضت في المزاد الفني الخيري تحت عنوان "الفن للبلد"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,518

اقتنى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مؤسسة التراث الخيرية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إحدى اللوحات التي عرضت في المزاد الفني الخيري في جدة التاريخية، والذي أقامته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية مساء اليوم، ببيت نصيف التاريخي بجدة.

ويأتي اقتناء الأمير سلطان بن سلمان للوحة دعمًا لجدة التاريخية وجهود أحيائها والتي يربطها به علاقة وثيقة نشأت منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتوجت هذه العلاقة بتسجيل جدة على قائمة التراث العالمي حينما كان الأمير سلطان بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

ويعرف عن الأمير سلطان بن سلمان شغفه الكبير بالتراث الوطني والعمراني وكان له الفضل الكبير في المحافظة على تراث المملكة وصونه واستنهاض همم المجتمع للمحافظة عليه، كما أطلق مبادرات عدة آخرها تراثنا الوطني من الاندثار إلى الازدهار، وعمل حتى أصبح التراث العمراني في المملكة مشروعًا وطنيًا كبيرًا تقوده الدولة، وهو صاحب مقولة أن التراث الحضاري في المملكة آبار النفط القادمة.

وأولى الأمير سلطان بن سلمان جدة التاريخية عناية شخصية منذ مدة تقارب ثلاثين عامًا، وذلك ضمن اهتمامه بالتراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو من أكثر المنافحين عن هذه المنطقة والمنادين بأهمية نهوض الأهالي والمؤسسات المحلية في محافظة جدة بدورهم، وعمل من خلال رئاسته للهيئة وعضويته في اللجنة العليا للمشروع في حشد الاهتمام بجدة التاريخية ومتابعة جهود تطويرها، وقام بزيارتها مرات عدة، كما اجتمع مرات بالملاك للتباحث حول تطوير الموقع.

ويحمل المزاد عنوان "الفن للبلد"، ويشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنيًا لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخية جدة، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد نظمت معرضًا مفتوحًا لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين الماضيين، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيرًا من مختلف الشرائح الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,278
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,669
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,023

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة