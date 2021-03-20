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حائل.. نخبة من الدعاة يستهدفون 30 ألف مستفيد مع انطلاقة "أسرتي آمنة"

برنامج ينظمه فرع "الشؤون الإسلامية".. يبدأ غدًا ويستمر حتى 23 من شعبان

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، البرنامج الدعوي الأول "أسرتي آمنة" الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ الأحد بمحاضرات علمية يقدمها نخبة من الدعاة وتستمر حتى الثالث والعشرين من شهر شعبان الجاري لعام 1442هـ، عبر تطبيق "زوم" في تمام السابعة مساء، برعاية كريمة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويفتتح البرنامج يوم غد بمحاضرة علمية يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، بعنوان "القوامة تشريف وتكليف"، وفي يوم الثلاثاء القادم يلقي وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي، محاضرة بعنوان "المواطن الصالح وأثره في البناء"، فيما تستمر بقية المحاضرات تباعاً بموضوعات تعنى بشؤون الأسرة وما يحافظ على تمسكها بالقيم الإسلامية وفق أهداف البرنامج.

من جانبه نوه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل المكلف محمد بن عمر السائح، بالرعاية والمتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لهذا البرنامج النوعي الذي يهتم بتوعية المجتمع وإرشادهم بما يحقق للأسرة الاجتماع والمحبة والألفة والقوة، ويستهدف خلال مدة انعقاده أكثر من ٣٠ ألف مستفيد عبر توظيف التقنيات الرقمية.

وبين أن البرنامج هو باكورة لعمل دعوي متواصل يتوافق مع الرسائل والأهداف العامة للوزارة ورؤيتها تجاه ما يعزز اللحمة والاجتماع والالتفاف حول ولاة الأمور وحماية الأسرة من الانحرافات الفكرية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وقدم "السائح" الشكر لكافة الدعاة المشاركين في البرنامج ولمنسوبي وحدة التوعية العلمية والفكرية بالفرع على الجهود المبذولة لهذا البرنامج وغيره من البرامج التي تلامس حاجة المجتمع من التوعية والإرشاد؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة السامية في نشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والغلو الذي تتبناه الجماعات المنحرفة فكرياً.

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حائل.. نخبة من الدعاة يستهدفون 30 ألف مستفيد مع انطلاقة "أسرتي آمنة"
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، البرنامج الدعوي الأول "أسرتي آمنة" الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ الأحد بمحاضرات علمية يقدمها نخبة من الدعاة وتستمر حتى الثالث والعشرين من شهر شعبان الجاري لعام 1442هـ، عبر تطبيق "زوم" في تمام السابعة مساء، برعاية كريمة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويفتتح البرنامج يوم غد بمحاضرة علمية يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، بعنوان "القوامة تشريف وتكليف"، وفي يوم الثلاثاء القادم يلقي وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي، محاضرة بعنوان "المواطن الصالح وأثره في البناء"، فيما تستمر بقية المحاضرات تباعاً بموضوعات تعنى بشؤون الأسرة وما يحافظ على تمسكها بالقيم الإسلامية وفق أهداف البرنامج.

من جانبه نوه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل المكلف محمد بن عمر السائح، بالرعاية والمتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لهذا البرنامج النوعي الذي يهتم بتوعية المجتمع وإرشادهم بما يحقق للأسرة الاجتماع والمحبة والألفة والقوة، ويستهدف خلال مدة انعقاده أكثر من ٣٠ ألف مستفيد عبر توظيف التقنيات الرقمية.

وبين أن البرنامج هو باكورة لعمل دعوي متواصل يتوافق مع الرسائل والأهداف العامة للوزارة ورؤيتها تجاه ما يعزز اللحمة والاجتماع والالتفاف حول ولاة الأمور وحماية الأسرة من الانحرافات الفكرية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وقدم "السائح" الشكر لكافة الدعاة المشاركين في البرنامج ولمنسوبي وحدة التوعية العلمية والفكرية بالفرع على الجهود المبذولة لهذا البرنامج وغيره من البرامج التي تلامس حاجة المجتمع من التوعية والإرشاد؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة السامية في نشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والغلو الذي تتبناه الجماعات المنحرفة فكرياً.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:16 PM

حائل.. نخبة من الدعاة يستهدفون 30 ألف مستفيد مع انطلاقة "أسرتي آمنة"

برنامج ينظمه فرع "الشؤون الإسلامية".. يبدأ غدًا ويستمر حتى 23 من شعبان

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عبدالله العنزي - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، البرنامج الدعوي الأول "أسرتي آمنة" الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ الأحد بمحاضرات علمية يقدمها نخبة من الدعاة وتستمر حتى الثالث والعشرين من شهر شعبان الجاري لعام 1442هـ، عبر تطبيق "زوم" في تمام السابعة مساء، برعاية كريمة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويفتتح البرنامج يوم غد بمحاضرة علمية يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، بعنوان "القوامة تشريف وتكليف"، وفي يوم الثلاثاء القادم يلقي وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي، محاضرة بعنوان "المواطن الصالح وأثره في البناء"، فيما تستمر بقية المحاضرات تباعاً بموضوعات تعنى بشؤون الأسرة وما يحافظ على تمسكها بالقيم الإسلامية وفق أهداف البرنامج.

من جانبه نوه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل المكلف محمد بن عمر السائح، بالرعاية والمتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لهذا البرنامج النوعي الذي يهتم بتوعية المجتمع وإرشادهم بما يحقق للأسرة الاجتماع والمحبة والألفة والقوة، ويستهدف خلال مدة انعقاده أكثر من ٣٠ ألف مستفيد عبر توظيف التقنيات الرقمية.

وبين أن البرنامج هو باكورة لعمل دعوي متواصل يتوافق مع الرسائل والأهداف العامة للوزارة ورؤيتها تجاه ما يعزز اللحمة والاجتماع والالتفاف حول ولاة الأمور وحماية الأسرة من الانحرافات الفكرية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وقدم "السائح" الشكر لكافة الدعاة المشاركين في البرنامج ولمنسوبي وحدة التوعية العلمية والفكرية بالفرع على الجهود المبذولة لهذا البرنامج وغيره من البرامج التي تلامس حاجة المجتمع من التوعية والإرشاد؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة السامية في نشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والغلو الذي تتبناه الجماعات المنحرفة فكرياً.

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