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لجعل شتائك صحياً.. "الغذاء والدواء" تنصح بالزبدة غير المملحة لعمل "العريكة"

الهيئة: ذات قيمة غذائية عالية لتنوّع مكوناتها وتمد الجسم بطاقة كبيرة

العريكة من أبرز الأكلات التي تنتشر بكثرة في المملكة، خاصة خلال فصل الشتاء، والتي تصنع من دقيق البر الفاخر، وتعد بعناية على مراحل حتى تنضج ثم تُعرك في وعاء كبير ويصب عليها العسل الطبيعي والسمن المصفّى، ويتم تزيينها بالتمر منزوع النوى.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحت عنوان اجعل #شتاءك_صحياً، باستخدام الزبدة غير المملحة قليلة الدسم، وعدم الإفراط في تناولها لتصبح العريكة خياراً صحياً.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن سعراتها الحرارية تبلغ 231 سعراً لكل 100 جم.

وتتعدّد أنواع "العريكة"، فبعضها يمزج بدقيق الدخن وبعضها يمزج بدقيق البر الأسمر، ويُضاف إليه قليلٌ من الدقيق الأبيض، وبعضها يُضاف إليه التمر في أثناء مرحلة العرك ليعطي مذاقاً غنياً.

و"العريكة" ذات قيمة غذائية عالية لتنوّع مكوناتها؛ فهي تعطي الجسم طاقة عالية لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة، وهي تمدُّ الجسم بالفيتامينات والبروتينات.

الهيئة العامة للغذاء والدواء العريكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجعل شتائك صحياً.. "الغذاء والدواء" تنصح بالزبدة غير المملحة لعمل "العريكة"
سبق

العريكة من أبرز الأكلات التي تنتشر بكثرة في المملكة، خاصة خلال فصل الشتاء، والتي تصنع من دقيق البر الفاخر، وتعد بعناية على مراحل حتى تنضج ثم تُعرك في وعاء كبير ويصب عليها العسل الطبيعي والسمن المصفّى، ويتم تزيينها بالتمر منزوع النوى.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحت عنوان اجعل #شتاءك_صحياً، باستخدام الزبدة غير المملحة قليلة الدسم، وعدم الإفراط في تناولها لتصبح العريكة خياراً صحياً.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن سعراتها الحرارية تبلغ 231 سعراً لكل 100 جم.

وتتعدّد أنواع "العريكة"، فبعضها يمزج بدقيق الدخن وبعضها يمزج بدقيق البر الأسمر، ويُضاف إليه قليلٌ من الدقيق الأبيض، وبعضها يُضاف إليه التمر في أثناء مرحلة العرك ليعطي مذاقاً غنياً.

و"العريكة" ذات قيمة غذائية عالية لتنوّع مكوناتها؛ فهي تعطي الجسم طاقة عالية لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة، وهي تمدُّ الجسم بالفيتامينات والبروتينات.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:11 AM

لجعل شتائك صحياً.. "الغذاء والدواء" تنصح بالزبدة غير المملحة لعمل "العريكة"

الهيئة: ذات قيمة غذائية عالية لتنوّع مكوناتها وتمد الجسم بطاقة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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العريكة من أبرز الأكلات التي تنتشر بكثرة في المملكة، خاصة خلال فصل الشتاء، والتي تصنع من دقيق البر الفاخر، وتعد بعناية على مراحل حتى تنضج ثم تُعرك في وعاء كبير ويصب عليها العسل الطبيعي والسمن المصفّى، ويتم تزيينها بالتمر منزوع النوى.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحت عنوان اجعل #شتاءك_صحياً، باستخدام الزبدة غير المملحة قليلة الدسم، وعدم الإفراط في تناولها لتصبح العريكة خياراً صحياً.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن سعراتها الحرارية تبلغ 231 سعراً لكل 100 جم.

وتتعدّد أنواع "العريكة"، فبعضها يمزج بدقيق الدخن وبعضها يمزج بدقيق البر الأسمر، ويُضاف إليه قليلٌ من الدقيق الأبيض، وبعضها يُضاف إليه التمر في أثناء مرحلة العرك ليعطي مذاقاً غنياً.

و"العريكة" ذات قيمة غذائية عالية لتنوّع مكوناتها؛ فهي تعطي الجسم طاقة عالية لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة، وهي تمدُّ الجسم بالفيتامينات والبروتينات.

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