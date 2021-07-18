الاتحاد يتعاقد مع حارس المنتخب السعودي للشباب

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، تعاقده مع أسامة المرمش حارس مرمى المنتخب السعودي للشباب ونادي التعاون السابق لأربعة أعوام حتى 2025.

وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي واللاعب ووكيل أعماله، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب مع زملائه أعضاء الفريق في تحقيق التطلعات التي ينشدها كل محبي النادي وجماهيره الوفية.

وتألق المرمش في بطولة كأس العرب للشباب الأخيرة التي أقيمت في مصر عندما تصدى لثلاث ترجيحيات أمام السنغال في ربع نهائي المسابقة التي توج بها المنتخب السعودي، كما فاز بجائزة أفضل حارس.