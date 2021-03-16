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تعافي 3 حالات من مصابي "كورونا الجديد" بالمملكة

استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية لهم

أعلنت وزارة "الصحة" عن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث جرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، وإجراء فحص مخبري أثبت خلوهم من الفيروس, وهم يتمتعون حاليًا بصحة جيدة وخرجوا من المستشفى, وبذلك يصبح عدد حالات التعافي ست حالات.

ودعت "الصحة" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز (937) للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.
ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة، والتواصل مع مركز (937) بهذا الخصوص.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعافي 3 حالات من مصابي "كورونا الجديد" بالمملكة
سبق

أعلنت وزارة "الصحة" عن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث جرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، وإجراء فحص مخبري أثبت خلوهم من الفيروس, وهم يتمتعون حاليًا بصحة جيدة وخرجوا من المستشفى, وبذلك يصبح عدد حالات التعافي ست حالات.

ودعت "الصحة" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز (937) للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.
ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة، والتواصل مع مركز (937) بهذا الخصوص.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
05:43 PM

تعافي 3 حالات من مصابي "كورونا الجديد" بالمملكة

استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية لهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
6,280

أعلنت وزارة "الصحة" عن تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث جرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، وإجراء فحص مخبري أثبت خلوهم من الفيروس, وهم يتمتعون حاليًا بصحة جيدة وخرجوا من المستشفى, وبذلك يصبح عدد حالات التعافي ست حالات.

ودعت "الصحة" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز (937) للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة.
ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة، والتواصل مع مركز (937) بهذا الخصوص.

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