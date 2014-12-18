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تشكيل لجنة لدراسة مشروعات إعادة هيكلة الجامعات وفق رؤية 2030

مهامها تتضمن دراسة التقاطعات التي تتداخل في المهام مع عدد من الجهات

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات د. حمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة تتولى دراسة مشروعات إعادة هيكلة الجامعات، برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار وعضوية رؤساء خمس جامعات ووكلاء للتعليم ومستشارين، وذلك خلاف ما كانت عليه في السابق كل جامعة مستقلة في الدراسة والتوصية بما تراه من هيكلة لكلياتها وتخصصاتها.

وتُعنى اللجنة، وفق القرار الذي اطلعت "سبق" على نسخة منه؛ بدراسة إعادة هيكلة الجامعات، وفق أفضل الممارسات العالمية والتجارب المتميزة، ودراسة وضع الكليات والتخصصات في الجامعات وفروعها، واقتراح إعادة هيكلتها بما يتطلبه سوق العمل ووفق رؤية المملكة 2030، ودراسة التقاطعات التي تتداخل في المهام مع عدد من الجهات والقطاعات، واقتراح الحلول اللازمة.

وتتولى اللجنة العمل على توظيف معايير ضمان جودة التعليم وحوكمته في الجامعات، في مشروع إعادة الهيكلة، واقتراح نطاق العمل والمحددات اللازمة للشركة الاستشارية وبيوت الخبرة التي يمكن الاستعانة بها في مشروع إعادة هيكلة الجامعات، والإشراف المباشر على من يتم تكليفها بمشروع إعادة هيكلة الجامعات، وترفع بالتوصيات والتقارير بصفة دورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشكيل لجنة لدراسة مشروعات إعادة هيكلة الجامعات وفق رؤية 2030
سبق

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات د. حمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة تتولى دراسة مشروعات إعادة هيكلة الجامعات، برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار وعضوية رؤساء خمس جامعات ووكلاء للتعليم ومستشارين، وذلك خلاف ما كانت عليه في السابق كل جامعة مستقلة في الدراسة والتوصية بما تراه من هيكلة لكلياتها وتخصصاتها.

وتُعنى اللجنة، وفق القرار الذي اطلعت "سبق" على نسخة منه؛ بدراسة إعادة هيكلة الجامعات، وفق أفضل الممارسات العالمية والتجارب المتميزة، ودراسة وضع الكليات والتخصصات في الجامعات وفروعها، واقتراح إعادة هيكلتها بما يتطلبه سوق العمل ووفق رؤية المملكة 2030، ودراسة التقاطعات التي تتداخل في المهام مع عدد من الجهات والقطاعات، واقتراح الحلول اللازمة.

وتتولى اللجنة العمل على توظيف معايير ضمان جودة التعليم وحوكمته في الجامعات، في مشروع إعادة الهيكلة، واقتراح نطاق العمل والمحددات اللازمة للشركة الاستشارية وبيوت الخبرة التي يمكن الاستعانة بها في مشروع إعادة هيكلة الجامعات، والإشراف المباشر على من يتم تكليفها بمشروع إعادة هيكلة الجامعات، وترفع بالتوصيات والتقارير بصفة دورية.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
02:18 PM

تشكيل لجنة لدراسة مشروعات إعادة هيكلة الجامعات وفق رؤية 2030

مهامها تتضمن دراسة التقاطعات التي تتداخل في المهام مع عدد من الجهات

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فهد الغبيوي - الرياض
9
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أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات د. حمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة تتولى دراسة مشروعات إعادة هيكلة الجامعات، برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار وعضوية رؤساء خمس جامعات ووكلاء للتعليم ومستشارين، وذلك خلاف ما كانت عليه في السابق كل جامعة مستقلة في الدراسة والتوصية بما تراه من هيكلة لكلياتها وتخصصاتها.

وتُعنى اللجنة، وفق القرار الذي اطلعت "سبق" على نسخة منه؛ بدراسة إعادة هيكلة الجامعات، وفق أفضل الممارسات العالمية والتجارب المتميزة، ودراسة وضع الكليات والتخصصات في الجامعات وفروعها، واقتراح إعادة هيكلتها بما يتطلبه سوق العمل ووفق رؤية المملكة 2030، ودراسة التقاطعات التي تتداخل في المهام مع عدد من الجهات والقطاعات، واقتراح الحلول اللازمة.

وتتولى اللجنة العمل على توظيف معايير ضمان جودة التعليم وحوكمته في الجامعات، في مشروع إعادة الهيكلة، واقتراح نطاق العمل والمحددات اللازمة للشركة الاستشارية وبيوت الخبرة التي يمكن الاستعانة بها في مشروع إعادة هيكلة الجامعات، والإشراف المباشر على من يتم تكليفها بمشروع إعادة هيكلة الجامعات، وترفع بالتوصيات والتقارير بصفة دورية.

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