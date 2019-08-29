خطة محكمة تطيح بمقيم انتحل صفة طبيب بمكة.. هنا ضبط

تنسيق أمني مع "الصحة" حصد مستلزمات وأدوية بكميات كبيرة

أطاحت الجهات المعنية بمكة المكرمة، بمقيم انتحل صفة طبيب؛ وذلك بعد بلاغ ورد إلى الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأحد الموافق ٢٤ ذي الحجة ١٤٤٠هـ، بوجود شخص يمارس مهنة الطب بطريقة غير نظامية؛ حيث تم التنسيق فورًا مع الجهات المعنية لوضع خطة محكمة للإطاحة بمنتحل مهنة الطب.

وتَوَجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة الالتزام، مع الجهات المشاركة مساء أمس الأربعاء، وتم مداهمة الموقع، وعُثر على مقيم غير عربي في أحد المنازل السكنية بحي الزاهر منتحل صفة طبيب.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن المنزل السكني كان يحوي مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين، وتم ضبط الشخص فورًا بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية والعمالية، وقد أحيل المذكور للجهات الأمنية.

من جهته، قدّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة؛ الأمر الذي يؤكد حرص الصحة في مكة المكرمة على صحة وأمن سكان المنطقة.