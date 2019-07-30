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السلطان عبدالله يتوج ملكًا لماليزيا

بعد مفاجأة تخلى سلفه عن العرش

توج السلطان عبد الله، اليوم ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.


وجرى تتويج الملك عبدالله، 60 عامًا حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.


يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.


وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.

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السلطان عبدالله يتوج ملكًا لماليزيا
سبق

توج السلطان عبد الله، اليوم ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.


وجرى تتويج الملك عبدالله، 60 عامًا حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.


يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.


وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:35 AM

السلطان عبدالله يتوج ملكًا لماليزيا

بعد مفاجأة تخلى سلفه عن العرش

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صحيفة سبق الإلكترونية - كوالالمبور
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6,556

توج السلطان عبد الله، اليوم ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.


وجرى تتويج الملك عبدالله، 60 عامًا حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.


يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.


وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.

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