مكة.. توجيهٌ يشدد على المنشآت بالالتزام بالطاقة الاستيعابية وتوفير المعقمات

يقضي باستمرار الاحترازات ومضاعفة جهود الوقاية من "كورونا" وتحجيمه

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة، بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وتَضَمّنت التوجيهات، إلزام جميع المنشآت التجارية والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة بمكة المكرمة، باتباع الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحلات التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة.

وأشار "القويحص" إلى متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره؛ مؤكدًا استمرار أعمال تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والحدائق، بالمواد المعقمة والمنظفات، وتطهير الأرضيات والأسطح؛ لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

وأكد على جميع المنشآت، تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة، وتوفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكل العاملين والمتسوقين لضمان سلامة الجميع.