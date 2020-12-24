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بالفيديو.. زائر في الهند قفز ليمسك "السيف المقدس" فضربوه حتى الموت

وسط طقوس لطائفة السيخ في المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار

كشفت الشرطة الهندية عن مقتل رجل في مدينة أمريتسار يشتبه في محاولته تدنيس أحد الأماكن السيخية المقدسة، ووقع الحادث أثناء إقامة طقوس في المعبد الذهبي في المدينة.
وبحسب تقارير فقد أفادت بأن الرجل اقتحم الحرم الداخلي للمعبد، حيث يوجد الكتاب الخاص بالطائفة السيخية المعروف باسم "غورو غرانث صاحب" وفق الديلي ميل.
وأشارت التقارير إلى أنه حاول لمس السيف المقدس الذي يوضع إلى جوار الكتاب، لكن المكان كان مؤمنًا بحراس وأشخاص آخرين يمارسون طقوسًا دينية، فما كان منهم أن أمسكوا به وأوسعوه ضربًا حتى الموت، فيما باشرت الشرطة الهندية تحقيقًا في الحادث الذي بث عبر العديد من القنوات الفضائية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالفيديو.. زائر في الهند قفز ليمسك "السيف المقدس" فضربوه حتى الموت
سبق

كشفت الشرطة الهندية عن مقتل رجل في مدينة أمريتسار يشتبه في محاولته تدنيس أحد الأماكن السيخية المقدسة، ووقع الحادث أثناء إقامة طقوس في المعبد الذهبي في المدينة.
وبحسب تقارير فقد أفادت بأن الرجل اقتحم الحرم الداخلي للمعبد، حيث يوجد الكتاب الخاص بالطائفة السيخية المعروف باسم "غورو غرانث صاحب" وفق الديلي ميل.
وأشارت التقارير إلى أنه حاول لمس السيف المقدس الذي يوضع إلى جوار الكتاب، لكن المكان كان مؤمنًا بحراس وأشخاص آخرين يمارسون طقوسًا دينية، فما كان منهم أن أمسكوا به وأوسعوه ضربًا حتى الموت، فيما باشرت الشرطة الهندية تحقيقًا في الحادث الذي بث عبر العديد من القنوات الفضائية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
04:42 PM

بالفيديو.. زائر في الهند قفز ليمسك "السيف المقدس" فضربوه حتى الموت

وسط طقوس لطائفة السيخ في المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار

A A A
خالد خليل - الرياض
1
5,054

كشفت الشرطة الهندية عن مقتل رجل في مدينة أمريتسار يشتبه في محاولته تدنيس أحد الأماكن السيخية المقدسة، ووقع الحادث أثناء إقامة طقوس في المعبد الذهبي في المدينة.
وبحسب تقارير فقد أفادت بأن الرجل اقتحم الحرم الداخلي للمعبد، حيث يوجد الكتاب الخاص بالطائفة السيخية المعروف باسم "غورو غرانث صاحب" وفق الديلي ميل.
وأشارت التقارير إلى أنه حاول لمس السيف المقدس الذي يوضع إلى جوار الكتاب، لكن المكان كان مؤمنًا بحراس وأشخاص آخرين يمارسون طقوسًا دينية، فما كان منهم أن أمسكوا به وأوسعوه ضربًا حتى الموت، فيما باشرت الشرطة الهندية تحقيقًا في الحادث الذي بث عبر العديد من القنوات الفضائية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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