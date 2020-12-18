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"إغاثي الملك سلمان" يساعد متضرري الفيضانات في كسلا السودانية

المساعدات شملت 490 خيمة و645 بطانية و160 كرتونًا من التمور

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشملت المساعدات: 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتونًا من التمور، و790 بساطًا، استفاد منها 8,040 متضررًا في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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"إغاثي الملك سلمان" يساعد متضرري الفيضانات في كسلا السودانية
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشملت المساعدات: 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتونًا من التمور، و790 بساطًا، استفاد منها 8,040 متضررًا في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
05:10 PM

"إغاثي الملك سلمان" يساعد متضرري الفيضانات في كسلا السودانية

المساعدات شملت 490 خيمة و645 بطانية و160 كرتونًا من التمور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشملت المساعدات: 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتونًا من التمور، و790 بساطًا، استفاد منها 8,040 متضررًا في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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