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تنفيذ "حكم القتل حدًّا" في مواطن أنهى حياة زوجته طعنًا بجازان

بيّتَ النية لقتلها وخطط.. صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حدًّا بأحد الجناة بمنطقة جازان، كان قد أقدَمَ على قتل زوجته؛ وذلك بضربها بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذٰلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ زهراء بنت حمد بن علي عاتي -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه وتبييته النية لقتلها وتخطيطه لذلك؛ فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًّا لقتله زوجته غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 19/ 5/ 1441هـ بسجن جازان العام في منطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وزارة الداخلية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ "حكم القتل حدًّا" في مواطن أنهى حياة زوجته طعنًا بجازان
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حدًّا بأحد الجناة بمنطقة جازان، كان قد أقدَمَ على قتل زوجته؛ وذلك بضربها بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذٰلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ زهراء بنت حمد بن علي عاتي -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه وتبييته النية لقتلها وتخطيطه لذلك؛ فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًّا لقتله زوجته غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 19/ 5/ 1441هـ بسجن جازان العام في منطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:55 AM

تنفيذ "حكم القتل حدًّا" في مواطن أنهى حياة زوجته طعنًا بجازان

بيّتَ النية لقتلها وخطط.. صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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18,282

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حدًّا بأحد الجناة بمنطقة جازان، كان قد أقدَمَ على قتل زوجته؛ وذلك بضربها بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذٰلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ زهراء بنت حمد بن علي عاتي -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه وتبييته النية لقتلها وتخطيطه لذلك؛ فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًّا لقتله زوجته غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني/ سويد بن علي بن علي بكير عاتي -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 19/ 5/ 1441هـ بسجن جازان العام في منطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

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