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مجلة "الدارة" تصدر عددين ضمَّا أبحاثًا علمية محكمة في التاريخ والعلوم الاجتماعية

ضمن رؤية تستهدف الريادة في النشر العلمي المتميز على مستوى المحتوى والمرجعية

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز عددًا جديدًا من مجلتها العلمية المحكمة "الدارة"، التي تهدف إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجالات تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ضمن رؤية تتمثل في تحقيق الريادة في النشر العلمي المتميز في المحتوى والمرجعية في المجالات المذكورة.

ونشرت الدارة العدد الثالث للسنة (47)، متضمنًا أربعة بحوث أجراها عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين، وكان عنوان البحث الأول من العدد: (دور مقاهي الحجاز في خدمة الحجاج منذ ظهورها حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري "العشرين الميلادي")، للباحث الدكتور رضا أسعد شريف، حيث يشير في بحثه إلى الانتشار الموازي للمقاهي بالمواكبة مع انتشار شرب القهوة، ووجد فيها الحجاج مجموعة خدمات.

واستعرض العدد بعد ذلك البحث الموسوم بـ (العلاقات السعودية الهولندية 1343-1351هـ / 1924 - 1932هـ)، من إعداد الدكتورة دلال بنت محمد السعيد، من قسم التاريخ والآثار بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة جدة، وإبراز جانب مهم للجذور التاريخية لعلاقات المملكة الدبلوماسية مع الدول الصديقة المبنية على الاحترام وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.

أما البحث الرابع والأخير من العدد، فهو بعنوان "الاختصارات المستخدمة في الإشارة إلى السنوات الميلادية في اللغة الإنجليزية"؛ للأستاذ الدكتور ريتشارد توماس مورتيل، من معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تناول بالدراسة الاختصارات الدالة على السنة الميلادية في الكتابة الإنجليزية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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مجلة "الدارة" تصدر عددين ضمَّا أبحاثًا علمية محكمة في التاريخ والعلوم الاجتماعية
سبق

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز عددًا جديدًا من مجلتها العلمية المحكمة "الدارة"، التي تهدف إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجالات تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ضمن رؤية تتمثل في تحقيق الريادة في النشر العلمي المتميز في المحتوى والمرجعية في المجالات المذكورة.

ونشرت الدارة العدد الثالث للسنة (47)، متضمنًا أربعة بحوث أجراها عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين، وكان عنوان البحث الأول من العدد: (دور مقاهي الحجاز في خدمة الحجاج منذ ظهورها حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري "العشرين الميلادي")، للباحث الدكتور رضا أسعد شريف، حيث يشير في بحثه إلى الانتشار الموازي للمقاهي بالمواكبة مع انتشار شرب القهوة، ووجد فيها الحجاج مجموعة خدمات.

واستعرض العدد بعد ذلك البحث الموسوم بـ (العلاقات السعودية الهولندية 1343-1351هـ / 1924 - 1932هـ)، من إعداد الدكتورة دلال بنت محمد السعيد، من قسم التاريخ والآثار بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة جدة، وإبراز جانب مهم للجذور التاريخية لعلاقات المملكة الدبلوماسية مع الدول الصديقة المبنية على الاحترام وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.

أما البحث الرابع والأخير من العدد، فهو بعنوان "الاختصارات المستخدمة في الإشارة إلى السنوات الميلادية في اللغة الإنجليزية"؛ للأستاذ الدكتور ريتشارد توماس مورتيل، من معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تناول بالدراسة الاختصارات الدالة على السنة الميلادية في الكتابة الإنجليزية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:40 PM

مجلة "الدارة" تصدر عددين ضمَّا أبحاثًا علمية محكمة في التاريخ والعلوم الاجتماعية

ضمن رؤية تستهدف الريادة في النشر العلمي المتميز على مستوى المحتوى والمرجعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت دارة الملك عبدالعزيز عددًا جديدًا من مجلتها العلمية المحكمة "الدارة"، التي تهدف إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجالات تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ضمن رؤية تتمثل في تحقيق الريادة في النشر العلمي المتميز في المحتوى والمرجعية في المجالات المذكورة.

ونشرت الدارة العدد الثالث للسنة (47)، متضمنًا أربعة بحوث أجراها عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين، وكان عنوان البحث الأول من العدد: (دور مقاهي الحجاز في خدمة الحجاج منذ ظهورها حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري "العشرين الميلادي")، للباحث الدكتور رضا أسعد شريف، حيث يشير في بحثه إلى الانتشار الموازي للمقاهي بالمواكبة مع انتشار شرب القهوة، ووجد فيها الحجاج مجموعة خدمات.

واستعرض العدد بعد ذلك البحث الموسوم بـ (العلاقات السعودية الهولندية 1343-1351هـ / 1924 - 1932هـ)، من إعداد الدكتورة دلال بنت محمد السعيد، من قسم التاريخ والآثار بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة جدة، وإبراز جانب مهم للجذور التاريخية لعلاقات المملكة الدبلوماسية مع الدول الصديقة المبنية على الاحترام وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.

أما البحث الرابع والأخير من العدد، فهو بعنوان "الاختصارات المستخدمة في الإشارة إلى السنوات الميلادية في اللغة الإنجليزية"؛ للأستاذ الدكتور ريتشارد توماس مورتيل، من معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تناول بالدراسة الاختصارات الدالة على السنة الميلادية في الكتابة الإنجليزية.

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