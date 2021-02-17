"أدبي الطائف" يعلن طباعة الأعمال الكاملة للكاتب المسرحي فهد ردة

تقديراً لدوره في الحركة المسرحية بالمملكة وعلى مستوى الوطن العربي

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف اليوم الأربعاء، توقيع عقد طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي فهد بن ردة الحارثي، وذلك ضمن مشروع طباعة الأعمال الكاملة للرواد من الأدباء والكتاب السعوديين، وذلك تقديراً لدوره الريادي في الحركة المسرحية السعودية.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد مشيراً إلى أن الكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي يعد من أبرز الكتاب المسرحيين على مستوى الوطن العربي من خلال مشاركاته على مدى سنوات طويلة مثلت ملامح للحراك المسرحي السعودي والتعريف به وتقديم نموذج مشرق للحركة الثقافية في بلادنا من خلال نصوصه التي قُدمت على مسارح عربية عبر الفرق المحلية والعربية ومشاركاته في لجان تحكيم وورش وندوات محلية وخارجية وحازت نصوصه على اهتمام الباحثين الذين تناولوا تجربته المسرحية من خلال كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات العربية.

يذكر أن "فهد ردة "عمل كمحرر صحفي بجريدة عكاظ، ثم البلاد حتى عام 1992م، وله مساهمات في الكتابة الصحفية في صحف ” عكاظ _ البلاد _ المدينة _ الرياض _ الجزيرة ” وهو أول من خصص صفحة عن المسرح السعودي في جريدة البلاد عام 1987م واستمرت لمدة عام ثم انتقلت لجريدة المدينة ملحق الأربعاء الأسبوعي وكانت بعنوان ”أوراق مسرحية”، ورأس تحرير نشرة الورشة المسرحية التي كانت تصدر فصلياً عن ورشة الطائف المسرحية، وهو عضو مؤسس لموقع مسرح الطائف والذي يعتبر أول موقع إلكتروني مسرحي سعودي وثالث موقع عربي.

وشارك في إلقاء عدد من المحاضرات عن المسرح السعودي في عدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية بالمملكة، وله عدد من البحوث حول هذا الموضوع وأشرف على ورش مسرحية حول مسرحة القصة للأطفال في تونس، وورشة تذويب النص الأدبي في نص مسرحي بنابل بتونس وشارك في إدارة ورش مسرحية حول مسرحة القصة في الملتقى العربي لمسرح الطفل بمدينة حمام سوسة التونسية لعامي 2004-2005 م.

وشارك في إدارة ورش مسرحية في مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بتونس لطلاب المعاهد المسرحية تحت عنوان مسرحة النص الأدبي وتذويبه في الشكل المسرحي وقدمت له فرق مسرحية أردنية ومصرية وعراقية ويمنية وقطرية وعمانية أعمالاً من نصوصه، وبلغ عدد الأعمال المسرحية المنفذة أكثر من خمسين عملاً مسرحياً منها سبعة للأطفال حصل على كثير من الجوائز عن أعماله ونصوصه المسرحية، كما حصل على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب عن مجموعته ( الجثة صفر ) عام 2016م الصادرة عن النادي الأدبي الثقافي بالطائف.