غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.
سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.
سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.
سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.