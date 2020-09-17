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غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 45.388 حالة و285 وفاة

سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.

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غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة
سبق

سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:57 AM

غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 45.388 حالة و285 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.

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