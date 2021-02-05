النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية

تردّد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب؛ من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور جرين؛ النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتَي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة، وتردّد مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية
سبق

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب؛ من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور جرين؛ النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتَي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة، وتردّد مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:17 PM

واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية

تردّد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,299

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب؛ من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور جرين؛ النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتَي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة، وتردّد مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,422
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة