النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش اليمني يقتل ويصيب عشرات الحوثيين في نهم

"التحالف" يستهدف مواقع المليشيا بـ4 غارات

قُتل وأصيب عشرات المتمردين الحوثيين بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال معارك، اليوم السبت، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.


ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأضاف أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يقتل ويصيب عشرات الحوثيين في نهم
سبق

قُتل وأصيب عشرات المتمردين الحوثيين بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال معارك، اليوم السبت، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.


ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأضاف أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
06:12 PM

الجيش اليمني يقتل ويصيب عشرات الحوثيين في نهم

"التحالف" يستهدف مواقع المليشيا بـ4 غارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
238

قُتل وأصيب عشرات المتمردين الحوثيين بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال معارك، اليوم السبت، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.


ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأضاف أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,785
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,311
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,263

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة