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تركيا.. رفضت الزواج منه فقتلها ثم قطع أصابعها وأذنيها

وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت أريكة ولاذ بالفرار

أطاحت الشرطة التركية في إسطنبول بشاب أفغاني، يُشتبه في قيامه بقطع أذنَيْ وأصابع يدي فتاة من بنات جلدته بعد أن رفضت الموافقة على الزواج منه.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام تركية؛ فإن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الشرطة الشقة عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وبعد القبض على المتهم أوضح خلال اعترافاته أنه قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عامًا، بعد أن رفضت الزواج منه.

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تركيا.. رفضت الزواج منه فقتلها ثم قطع أصابعها وأذنيها
سبق

أطاحت الشرطة التركية في إسطنبول بشاب أفغاني، يُشتبه في قيامه بقطع أذنَيْ وأصابع يدي فتاة من بنات جلدته بعد أن رفضت الموافقة على الزواج منه.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام تركية؛ فإن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الشرطة الشقة عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وبعد القبض على المتهم أوضح خلال اعترافاته أنه قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عامًا، بعد أن رفضت الزواج منه.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:52 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:25 PM

تركيا.. رفضت الزواج منه فقتلها ثم قطع أصابعها وأذنيها

وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت أريكة ولاذ بالفرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,664

أطاحت الشرطة التركية في إسطنبول بشاب أفغاني، يُشتبه في قيامه بقطع أذنَيْ وأصابع يدي فتاة من بنات جلدته بعد أن رفضت الموافقة على الزواج منه.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام تركية؛ فإن الجيران اتصلوا بالشرطة بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من شقة كائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الشرطة الشقة عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وبعد القبض على المتهم أوضح خلال اعترافاته أنه قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عامًا، بعد أن رفضت الزواج منه.

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