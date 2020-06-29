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ورشة عمل لحماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة

بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة

تُقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، مساء غدٍ، ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية" (#احفظ_شعارك)، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.

تهدف الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.

يحاضر في الورشة المدير السابق للقسم الرياضي في قنوات MBC وقناة العربية، وأول مدير عام لقنوات SPORTS PRO MBC ، الخبير بشؤون الحقوق الرياضية، المحاضر يزيد مواقي بناني.

وتتضمن محاور التعريف بمجالات الملكية الفكرية (العلامات التجارية، حق المؤلف، النماذج الصناعية)، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية، توضيح خطوات التسجيل لمجالات الملكية الفكرية، التعريف بطريقة الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية .

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ورشة عمل لحماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة
سبق

تُقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، مساء غدٍ، ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية" (#احفظ_شعارك)، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.

تهدف الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.

يحاضر في الورشة المدير السابق للقسم الرياضي في قنوات MBC وقناة العربية، وأول مدير عام لقنوات SPORTS PRO MBC ، الخبير بشؤون الحقوق الرياضية، المحاضر يزيد مواقي بناني.

وتتضمن محاور التعريف بمجالات الملكية الفكرية (العلامات التجارية، حق المؤلف، النماذج الصناعية)، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية، توضيح خطوات التسجيل لمجالات الملكية الفكرية، التعريف بطريقة الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية .

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:58 PM

ورشة عمل لحماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة

بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، مساء غدٍ، ورشة عمل عن بُعد تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية" (#احفظ_شعارك)، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.

تهدف الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.

يحاضر في الورشة المدير السابق للقسم الرياضي في قنوات MBC وقناة العربية، وأول مدير عام لقنوات SPORTS PRO MBC ، الخبير بشؤون الحقوق الرياضية، المحاضر يزيد مواقي بناني.

وتتضمن محاور التعريف بمجالات الملكية الفكرية (العلامات التجارية، حق المؤلف، النماذج الصناعية)، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية، توضيح خطوات التسجيل لمجالات الملكية الفكرية، التعريف بطريقة الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية، التعريف بالأثر الاقتصادي والعوائد المالية من حفظ حقوق الملكية الفكرية للأندية .

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