بالصور .. إزالة الكتابات من على الجدران والمشوهات البصرية بالطائف

فرق الأمانة سوف تتوسع في عمليات الإزالة لتشمل جميع أرجاء المحافظة

استغلت فرق أمانة محافظة الطائف فترة منع التجوال في المحافظة، في إزالة الكثير من الكتابات والعبارات الخادشة للحياء من على الجدران، كذلك إزالة المشوهات البصرية، واللوحات الدعائية التجارية العشوائية والتي تعدُ مخالفة، وذلك بالكثير من الشوارع الرئيسة والأحياء.

وتواصل تلك الفرق جولاتها لإزالة كامل تلك المشوهات البصرية، حيث سيتوسع عملها لتشمل كل أرجاء المحافظة.