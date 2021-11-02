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جامعة طيبة تدشّن معامل البحوث الاستراتيجية

تهدف إلى بناء قدرات بحثية وطنية

‬ دشّنت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء، معامل البحوث الاستراتيجية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.

جاء ذلك، انطلاقاً من إيمان الجامعة ودورها الريادي في خدمة المجتمع والنهوض العلمي والبحثي وتشجيع الابتكار والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال عميد البحث العلمي بجامعة طيبة المشرف على مركز الجينات والأمراض الوراثية، الدكتور نايف المنتشري: إن الجامعة ممثلة في منظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وضعت خطتها الاستراتيجية البحثية لتخدم أهداف الرؤية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مراكز بحثية متميزة.

وأضاف أن معامل البحوث الاستراتيجية التي تم تدشينها تسعى إلى زيادة ظهور جامعة طيبة كمؤسسة رائدة محلياً ودولياً؛ في إجراء وتطوير الأبحاث المبتكرة المتوافقة مع برامج رؤية المملكة 2030، كمؤسسة رائدة معترف بها ومتخصصة في إجراء الأبحاث المبتكرة.

كما أفاد "المنتشري" بأن المعامل تهدف إلى بناء قدرات بحثية وطنية في الجامعة وتطوير البنية التحتية البحثية والتي تشمل أحدث المرافق والتجهيزات اللازمة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وكذا تطوير حلول مبتكرة في المجالات البحثية ذات الصلة ببرامج رؤية المملكة 2030، وإقامة شراكات صناعية مع القطاعات الواعدة في منطقة المدينة المنورة مثل قطاعات التعدين وتوطين الطاقة المتجددة والتنمية الصحية.

وأوضح "المنتشري" أن العمادة تسعى من خلال مراكزها ومعاملها البحثية إلى أنجاز بحوث ذات عائد علمي معرفي واقتصادي، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية لجامعة طيبة وتوفير بيئة بحثية جذابة لجميع فئات الباحثين والباحثات داخل الحرم الجامعي وتقديم خدمات لأكبر قطاع من المستفيدين داخل وخارج الجامعة والتعاون مع مراكز الأبحاث والمختبرات الوطنية والشركات المتخصصة واستقطاب الخبرات والكوادر المؤهلة من داخل وخارج الجامعة للمساهمة في دفع عجلة الأبحاث والتنمية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق موارد ذاتية للجامعة.

وأشار إلى أن المراكز تشمل مركز لأبحاث الدراسات والسموم ومركز للجينات والأمراض الوراثية، إضافة لمعامل البحوث الاستراتيجية، تشمل معامل طب النانو ومعامل النانو تكنولوجي ومعمل البلازما والليزر ومعمل الغرف النظيفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة طيبة تدشّن معامل البحوث الاستراتيجية
سبق

‬ دشّنت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء، معامل البحوث الاستراتيجية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.

جاء ذلك، انطلاقاً من إيمان الجامعة ودورها الريادي في خدمة المجتمع والنهوض العلمي والبحثي وتشجيع الابتكار والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال عميد البحث العلمي بجامعة طيبة المشرف على مركز الجينات والأمراض الوراثية، الدكتور نايف المنتشري: إن الجامعة ممثلة في منظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وضعت خطتها الاستراتيجية البحثية لتخدم أهداف الرؤية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مراكز بحثية متميزة.

وأضاف أن معامل البحوث الاستراتيجية التي تم تدشينها تسعى إلى زيادة ظهور جامعة طيبة كمؤسسة رائدة محلياً ودولياً؛ في إجراء وتطوير الأبحاث المبتكرة المتوافقة مع برامج رؤية المملكة 2030، كمؤسسة رائدة معترف بها ومتخصصة في إجراء الأبحاث المبتكرة.

كما أفاد "المنتشري" بأن المعامل تهدف إلى بناء قدرات بحثية وطنية في الجامعة وتطوير البنية التحتية البحثية والتي تشمل أحدث المرافق والتجهيزات اللازمة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وكذا تطوير حلول مبتكرة في المجالات البحثية ذات الصلة ببرامج رؤية المملكة 2030، وإقامة شراكات صناعية مع القطاعات الواعدة في منطقة المدينة المنورة مثل قطاعات التعدين وتوطين الطاقة المتجددة والتنمية الصحية.

وأوضح "المنتشري" أن العمادة تسعى من خلال مراكزها ومعاملها البحثية إلى أنجاز بحوث ذات عائد علمي معرفي واقتصادي، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية لجامعة طيبة وتوفير بيئة بحثية جذابة لجميع فئات الباحثين والباحثات داخل الحرم الجامعي وتقديم خدمات لأكبر قطاع من المستفيدين داخل وخارج الجامعة والتعاون مع مراكز الأبحاث والمختبرات الوطنية والشركات المتخصصة واستقطاب الخبرات والكوادر المؤهلة من داخل وخارج الجامعة للمساهمة في دفع عجلة الأبحاث والتنمية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق موارد ذاتية للجامعة.

وأشار إلى أن المراكز تشمل مركز لأبحاث الدراسات والسموم ومركز للجينات والأمراض الوراثية، إضافة لمعامل البحوث الاستراتيجية، تشمل معامل طب النانو ومعامل النانو تكنولوجي ومعمل البلازما والليزر ومعمل الغرف النظيفة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
05:38 PM

جامعة طيبة تدشّن معامل البحوث الاستراتيجية

تهدف إلى بناء قدرات بحثية وطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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‬ دشّنت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء، معامل البحوث الاستراتيجية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.

جاء ذلك، انطلاقاً من إيمان الجامعة ودورها الريادي في خدمة المجتمع والنهوض العلمي والبحثي وتشجيع الابتكار والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال عميد البحث العلمي بجامعة طيبة المشرف على مركز الجينات والأمراض الوراثية، الدكتور نايف المنتشري: إن الجامعة ممثلة في منظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وضعت خطتها الاستراتيجية البحثية لتخدم أهداف الرؤية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مراكز بحثية متميزة.

وأضاف أن معامل البحوث الاستراتيجية التي تم تدشينها تسعى إلى زيادة ظهور جامعة طيبة كمؤسسة رائدة محلياً ودولياً؛ في إجراء وتطوير الأبحاث المبتكرة المتوافقة مع برامج رؤية المملكة 2030، كمؤسسة رائدة معترف بها ومتخصصة في إجراء الأبحاث المبتكرة.

كما أفاد "المنتشري" بأن المعامل تهدف إلى بناء قدرات بحثية وطنية في الجامعة وتطوير البنية التحتية البحثية والتي تشمل أحدث المرافق والتجهيزات اللازمة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وكذا تطوير حلول مبتكرة في المجالات البحثية ذات الصلة ببرامج رؤية المملكة 2030، وإقامة شراكات صناعية مع القطاعات الواعدة في منطقة المدينة المنورة مثل قطاعات التعدين وتوطين الطاقة المتجددة والتنمية الصحية.

وأوضح "المنتشري" أن العمادة تسعى من خلال مراكزها ومعاملها البحثية إلى أنجاز بحوث ذات عائد علمي معرفي واقتصادي، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية لجامعة طيبة وتوفير بيئة بحثية جذابة لجميع فئات الباحثين والباحثات داخل الحرم الجامعي وتقديم خدمات لأكبر قطاع من المستفيدين داخل وخارج الجامعة والتعاون مع مراكز الأبحاث والمختبرات الوطنية والشركات المتخصصة واستقطاب الخبرات والكوادر المؤهلة من داخل وخارج الجامعة للمساهمة في دفع عجلة الأبحاث والتنمية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق موارد ذاتية للجامعة.

وأشار إلى أن المراكز تشمل مركز لأبحاث الدراسات والسموم ومركز للجينات والأمراض الوراثية، إضافة لمعامل البحوث الاستراتيجية، تشمل معامل طب النانو ومعامل النانو تكنولوجي ومعمل البلازما والليزر ومعمل الغرف النظيفة.

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